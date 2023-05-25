誤信投資靈骨塔圈套 新竹婦人交出權狀痛失400萬

警方在李嫌現身時上前逮捕。（記者蔡彰盛翻攝）

2023/05/25 09:02

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹一名六旬婦人聽信詐騙集團話術，以為投資靈骨塔可獲得鉅額利潤，竟將自宅權狀交給對方，結果歹徒拿去抵押貸款，讓被害人痛失400萬元，新竹市警局第三分局循線逮捕李姓嫌犯，檢方向地院聲押獲准，全案擴大偵辦。

警方表示，這名六旬婦女希望藉由投資靈骨塔賺取金錢，因而輕信網路上投資廣告，與詐騙集團成員聯繫，集團則指派李姓成員到新竹與婦人見面，李嫌為取信被害人，現場提示土地所有權狀1紙（非殯葬用地）和土地現狀（福壽園區）相片供被害人觀看，被害人不疑有他信以為真，將自有住宅房屋所有權狀交給李嫌，歹徒則轉介給其他共犯進行抵押借款，致使被害人遭詐騙損失400萬元。

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警方獲報後積極調查偵辦，被害婦人以加碼投資為由，與李嫌約定時間地點見面，埋伏的偵查隊員當場逮捕李嫌，另循線於李嫌停放他處的自小客車內，起獲教戰手則、土地所有權狀、投資靈骨塔廣告等相關犯罪證物，全案依詐欺罪嫌報請新竹地檢署偵辦，承辦檢察官複訊後，向新竹地方法院聲請羈押李嫌獲准。

新竹市警察局第三分局依據轄區受理詐欺案件統計，以「分期付款」、｢假投資｣、｢假網拍｣位居受理案件數前三名，其中又以｢假投資｣詐騙金額為最高，單筆損失金額最高上千萬，最少也有數十萬至百萬之間，為民眾遭受財損最大的詐欺案類，受害年齡層則視詐騙投資項目種類而有不同，近來有多起中年民眾遭詐欺集團以｢投資靈骨塔｣為誘餌詐騙得逞，第三分局偵查隊特別與新竹市政府社會處共同於「高年級生俱樂部、靈活腦學苑」，向中老年民眾宣教認識什麼是｢假投資｣詐騙及如何防止遭詐騙，以免長輩們一生的心血、頤養天年的退休金，遭歹徒詐騙得逞。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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