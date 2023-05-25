修法「提供帳戶罪」排擠「幫助詐欺洗錢」舊法？ 高檢署今開會研商

立法院會於本月19日三讀通過「洗錢防制法修正案」，盼從人頭帳戶端斷絕詐騙集團不法金流源頭。（資料照）

2023/05/25 10:23

〔記者錢利忠／台北報導〕詐欺洗錢猖獗，政府為了打詐，通過洗錢防制法修正案，針對現行法就「蒐集帳戶」的不法犯行加以補漏，尤其民眾「提供帳戶」也涉刑責，但修法著重於「先行政後司法」，應先行政告誡，5年內再犯者，才可處3年徒刑；此修法會否排擠刑法「幫助詐欺、洗錢」的適用，院檢有不同意見，高等檢察署今將就此議題開會研商。

關於民眾「提供帳戶」給詐團所涉幫助詐欺、幫助洗錢等類案件，因案件量過於龐大，已影響各地檢署的偵查量能，為紓解檢方的案件量，洗錢防制法修正案即針對「提供帳戶」的行為，修訂「提供帳戶罪」，並著重於先行政、後司法，5年內「再犯」方涉及刑責。

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不過，提供帳戶給詐團的行為，刑法已有「幫助詐欺」、「幫助洗錢」等規範，如今洗錢防制法修正，明確規範「提供帳戶」的刑責，由於新修正的洗錢防制法屬於特別法，是否優先適用，進而可取代現行的「幫助詐欺」及「幫助洗錢」等罪責，實務界有不同的看法。

法務部主張，提供帳戶的行為，牽涉法條上想像競合關係，行政、司法均可並行，沒有優先適用的問題，也沒有替幫助詐欺及幫助洗錢等犯行除罪之意，意即新、舊法條均適用；部分法官則傾向於，類似提供帳戶的行為，應適用新法，舊法則受排擠。

有檢察官認為，倘若依法務部的立場，新、舊法並行適用，恐無助於紓解檢方的案源；如適用新法，那目前於法院審理中的諸多「提供帳戶」案件，未來都將獲得無罪判決。

由於院、檢對於提供帳戶給詐團的犯行，應適用原先的「幫助詐欺」、「幫助洗錢」，還是要以新法「提供帳戶」論罪，或是兩者並行，持有不同的意見，高檢署今邀集全國各地檢署派代表與會，將就類似案件進行研議，統一檢方未來的偵辦方向。

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