小心求職詐騙！店家遭冒名登求職訊息 花蓮家樂福也受害

花蓮一間知名連鎖賣場發現網路上出現冒用該公司的求職訊息，特別發臉書澄清指出，並未發布那則求職訊息。（翻攝臉書）

2023/05/25 11:10

〔記者王錦義／花蓮報導〕知名連鎖賣場家樂福花蓮店發現網路上出現冒用該公司的求職訊息，特別發臉書澄清指出，並未發布那則求職訊息，呼籲民眾小心不要把個人資料透露給不明人士。而最近花蓮社群網路上也常發現有店家遭冒名刊登求職訊息，警方呼籲要小心求職詐騙。

「短期兼職、不限區域、可在家兼職……」，警方指出，暑假快到不少青年學子想找打工機會，要注意幾種求職或借貸陷阱，尤其是個人金融帳戶密碼、提款卡絕對不可以交給他人，避免成為詐團共犯；還有部份應徵家庭代工「網拍小幫手」，結果遭人舉報假網拍詐騙。

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警方指出，求職詐騙常以「高薪、輕鬆、無經驗可」吸引民眾應徵，要求職者繳交金融帳本、密碼、提款卡等資料，最後成為詐騙洗錢帳戶；或者對亟需用錢的求職者依照廣告指示加入LINE詳談，卻被要求繳交提款卡、存摺，以利申辦作業，這類假借貸訊息，實為詐騙人頭帳戶的假廣告。

另外，也有詐騙集團在網路刊登工作廣告，以高薪吸引民眾上門面試，再以拿貸款等騙詞，把被害人帶到控房控制行動，等到帳戶變成警示帳戶，才會釋放被害人。警方提醒，若面試地點選擇在旅館、套房等不公開的場所，就要特別小心這是求職詐騙陷阱。

勞動部勞動力發展署也提醒求職前「3大準備」及應徵「7不原則」。求職前「3大準備」包括：面試前事先告知親友面試的地點，或請親友陪同、檢視欲應徵公司徵才廣告內容是否合理、主動蒐集徵才公司的資料，檢視自己要應徵什麼行業、職務。面試時要把握「7不原則」：不繳錢、不購買、不辦卡、不簽約、不離身、不飲用、不非法工作。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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