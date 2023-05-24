im.B詐騙案有無檢調涉入？ 法務部長蔡清祥：調查中

法務部長蔡清祥表示，高檢署與調查局正在進行行政調查。（記者吳政峰攝）

2023/05/24 18:22

〔記者吳政峰／台北報導〕台灣金隆科技公司成立的P2P「im.B借貸媒合平台」，吸引上萬人掏錢投資，金額超過25億元，卻被台北地檢署查出疑似涉及詐騙，曾姓主嫌平日以成功企業家身分交際，結識政商名流與法界人士，有立委質疑有檢調人員涉入，法務部長蔡清祥24日指出，高檢署與調查局已進行調查。

媒體24日在法務部例行記者會中提問，有立委質疑im.B詐騙案件有檢調涉入，目前法務部所了解的情形為何？蔡清祥說明，如果涉及刑事責任，由地檢署檢察官積極偵辦中，至於有沒有檢調人員涉入，高檢署跟調查局正在進行相關行政調查、了解當中。

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媒體問到有民眾提出執行死刑公投案，法務部的看法？蔡清祥表示，公投案屬於中選會的職權，中選會之前辦了聽證會，法務部已表達意見，目前尚有38名死囚因為聲請憲法訴訟、尚未完成救濟程序，等待執行，待所有救濟成數結束後，一定會依法執行。

媒體提問打詐目前的處置進度，蔡清祥表示，已提出刑法、組織犯罪防制條例、洗錢防制法等修正案，獲得立法院支持；執行面上，高檢署已整合執法機關、建立連繫平台，我國與外國亦有司法互助，執法單位彼此合作，解決詐騙問題。

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