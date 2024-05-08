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台中女開車擋救護車50秒！辯「新車隔音太好」網氣炸

休旅車在路口不禮讓救護車。（擷自WoWtchout-地圖型行車紀錄器分享平台）

休旅車在路口不禮讓救護車。（擷自WoWtchout-地圖型行車紀錄器分享平台）

2024/05/08 11:27

〔記者許國楨／台中報導〕網路近日流傳一段休旅車路口不禮讓救護車的影片，由於擋道時間長達近50秒，引發網友一片撻伐肉搜，台中市第五分局發現事發地在所轄北屯區啟動調查，先找到被擋道的民間救護車公司，昨進一步通知休旅車廖姓女駕駛到案，她辯稱「新車隔音太好，沒聽到」，但警方仍依規告發。

網路YouTube頻道這幾天瘋傳流傳一段北屯區松竹路與旱溪東路，休旅車未禮讓救護車的影片，被形容是「救護車地獄」，轄區第五分局獲報立即啟動調查，因該影像為路過民眾側錄，沒有顯示時間且畫面較為模糊，經警方鍥而不捨追查，透過附近路口監視器交叉比對，終於在7日找出案發時間為今年5月3日晚間10時32分許。

經查，該輛救護車行經該路口時停等紅燈，經後方救護車鳴笛示意讓道約50秒，都未即時避讓，直至綠燈起步後，救護車才由後方超車通過，經聯繫被擋道的民間救護車公司，提供確切事發時間及完整影像，確認當天情況後，進一步根據休旅車車牌「以車追人」，通知46歲的廖姓女駕駛到案。

廖女辯稱，因為開的是新車，隔音太好，沒有聽到後方救護鳴笛，但警方仍依據道路交通管理處罰條例第45條第2項規定，聞消防車、救護車、警備車、工程救險車、毒性化學物質災害事故應變車之警號，不立即避讓者，處汽車駕駛人3600元罰鍰，並吊銷駕駛執照。

救護車被擋道近50秒，終於得以超車通過。（擷自WoWtchout-地圖型行車紀錄器分享平台）

救護車被擋道近50秒，終於得以超車通過。（擷自WoWtchout-地圖型行車紀錄器分享平台）

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