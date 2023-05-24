中市禁核食自治條例再敗訴 市府將研議上訴

中市禁核食條例再敗訴，中市議會國民黨團抗議，強調絕不妥協。（記者蘇孟娟攝）

2023/05/24 14:10

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市2017年修訂「台中市食品安全衛生管理自治條例」，禁止在台中販售日本核災5縣食品，去年遭行政院函告無效，台中市府不服提起訴訟，台北高等行政法院再判決駁回，台中市政府法制局表示，法院認為市府並未因自治條例被宣告無效有直接侵害的見解，是否符合事實及法律恐有疑義，市府會再審慎研議上訴事宜。

此外，台中市議會國民黨團今也表達強烈抗議，黨團書記長黃馨慧指出，台中市府基於保護市民不誤食來自日本的核食，才修訂食安自治條例，並要求若開放進口後要標示產地，讓民眾可以辨別來源，卻被中央否決，令人不滿，痛批中央遇到日本就轉彎，出賣民眾健康去交換國際利益，將要求台中市政府確務執法，替市民食安把關。

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市議員李中也指出，連日本百貨公司內販售核災區食品均與一般食品分開放置，讓民眾自主選擇，自治條例持續被中央卡關，將提案再修法，再增訂賣場須依不同產地規劃販售區，提供民眾清楚食品資訊包括產品來源等，決定是否採買。

民進黨台中市議員黃守達指出，中央既然已經訂定全國適用的標準，地方自治條例當然要有所調整，國民黨團如果要求市政府繼續執行，不僅執行起來有困難，執行也會引發各種爭議，衍生大量行政成本與訴訟成本，無助於台中市的食品安全，呼籲國民黨團不要自欺欺人、無限上綱。

台中市食安處表示，捍衛市民健康是市府責無旁貸的責任，對於判決結果，市府予以尊重，但此案涉及相關案件及日後類似事件辦理依據，市府將再審慎研議上訴事宜，捍衛台中市食安，並持續嚴格把關、加強稽查，保護市民健康與權益。

法制局表示，行政法院駁回的主要理由，是認為台中市政府並未因本自治條例被行政院函告無效而受有直接侵害，故台中市政府提起行政訴訟並無權利保護之必要；但惟憲法訴訟法已於2022年1月4日修正施行，地方自治團體針對自治法規，經監督機關函告無效本得依法定程序提出救濟。

此外，法制局指出，自治條例是市府提出後，送台中市議會審議通過，並由市府公布執行，市府依法應得代表台中市（地方自治團體）循序提出救濟，法院認為市府並未因自治條例被宣告無效而受有直接侵害的見解，是否符合事實及法律恐有疑義，市府會再審慎研議上訴事宜。

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