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    疑疏於注意路況沒禮讓 機車女騎士攔腰撞上救護車

    施姓女機車騎士撞上救護車。（記者王冠仁翻攝）

    施姓女機車騎士撞上救護車。（記者王冠仁翻攝）

    2023/05/23 14:18

    〔記者王冠仁／台北報導〕陳姓司機今天駕駛民間救護車執行救護任務，要載送病人前往醫院，他途經台北市一處路口時有鳴警報器準備要闖紅燈通過，但施姓女機車騎士疑似沒注意路況，居然攔腰撞上救護車。救護人員緊急將施送醫，她肢體有多處骨折，但幸虧沒有大礙。

    警方調查，35歲陳姓司機今天清晨6時45分時，駕駛民間救護車要載送病人前往醫院，車輛行經台北市重慶北路南往北方向、經過民權西路口時，他打開救護車的警報器鳴笛準備闖紅燈通過。當時沿著民權西路東往西方向的施姓女機車騎士，疑似疏於注意路口狀況，沒有禮讓救護車，還筆直往救護車車身撞上去。

    由於當時施的車速頗快，撞擊後她彈飛倒地，導致肢體多處骨折、受傷，機車零件、碎片也四散在地。

    救護人員事後趕到現場，將施送醫救治，同時也派遣另輛救護車將原本車上的病患送往醫院。

    警方說，依據道路交通安全規則第93條2項規定：「消防車、救護車、警備車、工程救險車及毒性化學物質災害事故應變車執行任務時，得不受前項行車速度之限制，且於開啟警示燈及警鳴器執行緊急任務時，得不受標誌、標線及號誌指示之限制。」

    大同分局呼籲，用路人駕駛汽機車行經有號誌的路口，即便是綠燈仍應提高警覺，注意有無執行緊急任務之特種車輛並禮讓其優先通行。

    施姓女機車騎士撞上救護車。（記者王冠仁翻攝）

    施姓女機車騎士撞上救護車。（記者王冠仁翻攝）

    救護車車身被撞到凹陷。（記者王冠仁翻攝）

    救護車車身被撞到凹陷。（記者王冠仁翻攝）

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