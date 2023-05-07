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    首頁　>　社會

    為了拍「企鵝妹」才釀禍？ 大溪警方說話了

    南韓知名直播主企鵝妹昨天傍晚行經大溪時，實況轉播遇到車禍過程，車禍前也拍下肇事游姓駕駛曾拿出手機拍企鵝妹，讓她的影片成為警方判讀的證據。（圖擷自「Jinnytty」直播）

    南韓知名直播主企鵝妹昨天傍晚行經大溪時，實況轉播遇到車禍過程，車禍前也拍下肇事游姓駕駛曾拿出手機拍企鵝妹，讓她的影片成為警方判讀的證據。（圖擷自「Jinnytty」直播）

    2023/05/07 11:27

    〔記者陳恩惠／桃園報導〕知名南韓正妹實況主「企鵝妹」柳允進（윰찌니，Jinny）近期來台步行環島，昨（6日）天傍晚5點要走往大溪老街的途中，行經大溪區人和路2段548巷口時，意外目擊左轉汽車未禮讓直行機車，導致2車就在企鵝妹所站的路口前發生碰撞的交通事故，騎士當場彈飛，也嚇得她直播時脫口而出「Oh my God！Holy！Accident！」，桃市警大溪分局交通分隊表示，肇事責任仍待釐清，至於汽車駕駛是否使用行動裝置，將檢附影片供交大事故組判別。

    大溪分局表示，這件汽車與機車的碰撞事故發生在昨天傍晚5點，位於大溪區仁和路2段548巷口，30歲游姓男子駕駛黑色休旅車由八德霄裡大池方向，行經事故路口時，一度在黃線上等候對向來車通過，等候過程中，疑似發現企鵝妹正站在路口直播，於是拿出手機拍下對街的企鵝妹，然後左轉。

    大溪警方說，22歲陳姓機車騎士正巧由大溪要往中壢方向直行時，行經該路口前，疑似也未注意同向汽車在路口前暫緩速度，要讓對向左轉車而行，直等到陳姓騎士發現，雖然狂按喇叭仍當場與游男的汽車撞上，陳男當場人車彈飛倒地，造成手腳輕微擦挫傷。

    大溪警方表示，雖然肇事原因尚待釐清中，但也要再次呼籲，使用各類交通工具均應隨時注意前方動態，如遇有視線死角或經過交岔路口處均應減速慢行，才能保障安全。

    游姓男子（黃色上衣）駕車欲左轉，疑因未禮讓直行車，當場與對向的陳姓機車騎士（黑色衣褲）撞個正著，事故完整過程還遭南韓知名直播主企鵝妹拍下。（記者陳恩惠翻攝）

    游姓男子（黃色上衣）駕車欲左轉，疑因未禮讓直行車，當場與對向的陳姓機車騎士（黑色衣褲）撞個正著，事故完整過程還遭南韓知名直播主企鵝妹拍下。（記者陳恩惠翻攝）

    游姓男子駕車欲左轉，疑因未禮讓直行車，當場與對向的陳姓機車騎士撞個正著，事故完整過程還遭南韓知名直播主企鵝妹拍下。（記者陳恩惠翻攝）

    游姓男子駕車欲左轉，疑因未禮讓直行車，當場與對向的陳姓機車騎士撞個正著，事故完整過程還遭南韓知名直播主企鵝妹拍下。（記者陳恩惠翻攝）

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