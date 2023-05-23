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    母含悲出庭！5億高中生離奇墜樓 律師請求調查高大成列舉疑點

    台中市賴姓高中生繼承市價5億元房地產，月初突然登記同婚，2小時後墜樓身亡，賴母（左）今天在律師許哲維（右）陪同下出庭說明案情。（記者許國楨攝）

    台中市賴姓高中生繼承市價5億元房地產，月初突然登記同婚，2小時後墜樓身亡，賴母（左）今天在律師許哲維（右）陪同下出庭說明案情。（記者許國楨攝）

    2023/05/23 11:36

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市賴姓高中生繼承破價值5億元不動產，月初與夏姓男子登記結婚2小時後墜樓亡，全案疑點重重，檢方昨（22）日傳喚夏男與父親到庭說明，今天（23日）上午再傳訊賴母；賴母面對媒體不發一語，委任律師許哲維則說，主要是應檢察官要求說明案情，已具狀聲請檢方調查9項證據，主要針對法醫高大成提出的指紋及毒物等疑點。

    台中市5億賴姓高中生離奇墜樓案，全案疑點重重，賴母指控同婚夏姓配偶謀財害命，檢警5日先傳喚夏男偵訊，昨首度召開偵查庭，夏男父子也首度現身，歷經5小時庭訊後，檢方將兩人請回，而夏男步出地檢署面對「你愛他嗎」等問題，仍是不發一語，情緒無明顯波動。

    高大成列舉墜樓角度、傷勢、毒物反應等疑點

    由於賴母21日委請法醫高大成相驗遺體後，高大成提出墜樓角度地點不對、身上未見「熊貓眼」、「肚臍烏青」等明顯傷勢、以及死者體內可能有毒物反應涉他殺等疑點；高大成昨再表示，早在賴男墜樓就有殯葬業者透露此案離奇，他也認為本案太多疑點決定義務幫忙，未收任何一毛錢。

    且懷疑賴遭人下毒後，意識模糊中從10樓被帶到低樓層丟下，不排除應該還有共犯，建議檢警應逐層採驗指紋並化驗毒物反應；而賴母今天上午在律師許哲維陪同下抵達地檢署，許哲維簡單說明，今天主要是配合檢察官傳訊來說明案情，律師也具狀聲請檢察官調查證據，共聲請調查9項證據，主要是針對法醫高大成提出的指紋、毒物等疑點。

    據了解，賴男墜落處草皮枯萎，疑似死者有毒嘔吐物造成，高大成懷疑身上有毒物的東西，就像南投曾發現命案是用「葡萄催芽劑」，雖未列入毒物，但也會致命，最怕的就是這種不知道但會致命的「特殊毒藥物」，律師已提出希望檢方化驗浴盬、葡萄催芽劑、農藥等多種毒品反應。

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