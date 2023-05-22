為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    5億高中生離奇墜樓亡 同婚配偶父子首現身6刑警陪出庭

    賴男的同婚夏姓配偶（中藍衣）今首度現身開庭。（記者許國楨攝）

    賴男的同婚夏姓配偶（中藍衣）今首度現身開庭。（記者許國楨攝）

    2023/05/22 10:57

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市賴姓高中生繼承5億不動產，月初與夏男登記結婚，2小時後墜樓亡，全案疑點重重，賴母指控同婚夏姓配偶謀財害命，檢警大動作展開調查，5日就已傳喚夏男偵訊，而今（22）日上午10時首度召開偵查庭，夏男父子也首度現身出庭，但面對相關問題保持沈默，通通不發一語。

    據了解，賴男母親19日在國民黨籍市議員賴順仁、黃健豪以及委任律師陪同下召開記者會，她哭訴，兒子剛滿18歲，日前繼承父親贈與的30筆不動產，市值新台幣5億元，4日被夏男帶出門登記結婚，2小時後竟從夏男10樓住處墜樓，她無法接受這件事，控訴兒子遭謀財害命。

    事件爆發後，夏姓父子神隱，而夏男擔任地政士的父親，昨也首度打破沈默，透過簡訊發出聲明，至於53字聲明如下：「謝謝關心，我們一切都配合檢方，釐清事實與問題，至於外界有些猜測，不管有沒有錯誤，因為已經進入司法調查，目前不便回覆。謝謝」。

    而今天首度召開偵查庭，檢方指揮警方出動6名刑警，全程陪同也是首度現身的夏姓父子出庭，據了解，父子分以關係人及嫌疑人身分應訊，開庭前但面對媒體詢問為什麼不歸還房產？是否推落賴男？為什麼沒到靈堂拈香？等問題，全程不發一語，面無表情步入地檢署開庭。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    5億高中生墜樓案 同婚配偶父首發53字聲明
    2023/05/21 18:28

    5億高中生墜樓案 同婚配偶父首發53字聲明
    揭5億高中生墜樓亡疑點 高大成明天驗屍、勘查現場
    2023/05/20 21:59

    揭5億高中生墜樓亡疑點 高大成明天驗屍、勘查現場
    「5億高中生」疑遭謀財害命 律師呂秋遠列10點分析
    2023/05/20 13:54

    「5億高中生」疑遭謀財害命 律師呂秋遠列10點分析
    5億高中生墜樓亡「頭沒破」 高大成揭疑點
    2023/05/20 08:56

    5億高中生墜樓亡「頭沒破」 高大成揭疑點
    驚世家庭 父是憨兒 阿公是親爸
    2023/05/20 05:30

    驚世家庭 父是憨兒 阿公是親爸
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播