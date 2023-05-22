5億高中生離奇墜樓亡 同婚配偶父子首現身6刑警陪出庭

賴男的同婚夏姓配偶（中藍衣）今首度現身開庭。（記者許國楨攝）

2023/05/22 10:57

〔記者許國楨／台中報導〕台中市賴姓高中生繼承5億不動產，月初與夏男登記結婚，2小時後墜樓亡，全案疑點重重，賴母指控同婚夏姓配偶謀財害命，檢警大動作展開調查，5日就已傳喚夏男偵訊，而今（22）日上午10時首度召開偵查庭，夏男父子也首度現身出庭，但面對相關問題保持沈默，通通不發一語。

據了解，賴男母親19日在國民黨籍市議員賴順仁、黃健豪以及委任律師陪同下召開記者會，她哭訴，兒子剛滿18歲，日前繼承父親贈與的30筆不動產，市值新台幣5億元，4日被夏男帶出門登記結婚，2小時後竟從夏男10樓住處墜樓，她無法接受這件事，控訴兒子遭謀財害命。

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事件爆發後，夏姓父子神隱，而夏男擔任地政士的父親，昨也首度打破沈默，透過簡訊發出聲明，至於53字聲明如下：「謝謝關心，我們一切都配合檢方，釐清事實與問題，至於外界有些猜測，不管有沒有錯誤，因為已經進入司法調查，目前不便回覆。謝謝」。

而今天首度召開偵查庭，檢方指揮警方出動6名刑警，全程陪同也是首度現身的夏姓父子出庭，據了解，父子分以關係人及嫌疑人身分應訊，開庭前但面對媒體詢問為什麼不歸還房產？是否推落賴男？為什麼沒到靈堂拈香？等問題，全程不發一語，面無表情步入地檢署開庭。

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