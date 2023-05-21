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    5億高中生墜亡僅右手骨折 高大成：恐被下藥在低樓層「被滑落」

    高大成在大樓外勘查，拿尺實地丈量距離。（記者許國楨攝）

    高大成在大樓外勘查，拿尺實地丈量距離。（記者許國楨攝）

    2023/05/21 15:35

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市擁有5億房產賴姓高中生，同婚2小時後離奇自10樓墜樓身亡，全案疑點重重，家屬今請法醫高大成協助調查死因，高勘驗現場發現，大樓2樓有突出造景平台，但賴男頭顱、遺體外觀幾乎完好僅右手骨折，從傷勢、落地點來看，怎麼可能沒撞到該平台？大膽推測賴男恐怕是在低樓層「被滑落」墜樓。

    賴男母親19日在民代以及委任律師陪同下召開記者會哭訴，兒子剛滿18歲，日前繼承父親贈與的30筆不動產，市值5億元，4日卻被夏男帶出門登記結婚，2小時後竟從夏男10樓住處墜樓，她無法接受這件事，懷疑夏男謀財害命，已提告殺人罪，檢察官偵訊後令夏男30萬元交保。

    由於全案疑點實在太多，家屬請知名法醫高大成協助調查釐清死因，高大成中午到賴男墜樓的旱溪西路一棟大樓外實地勘查，他表示，依據多年經驗，5樓墜落會頭骨裂、8樓則頭部破裂、12樓墜下會頭破腦漿迸裂，雖有例外，但還沒看過從10樓墜樓，頭顱沒有破，因此也分析了多處疑點。

    高說，死者倒臥草坪位置緊鄰建築物，若是被拋下或是跳樓，依照拋物線，都會掉在距離大樓約3米左右的地方，明顯跟現場看到的不一樣，自己跳的可能性不大，且2樓有個凸出約2公尺的造景平台，照理說人墜樓，有高機率會撞到後落地，但屍體距離大樓這麼近卻沒撞到，太不合理。

    不僅如此，賴男手部骨折，沒有頭部出血，跟正常從10樓墜下的狀況不符合，推測應該未撞到平台，比較像是「被滑落」，藉此推敲賴男恐怕是與夏男前往10樓，喝下摻藥的啤酒後，被慢慢帶往樓下，接著在低樓層被丟下樓。

    高大成也建議，毒藥物反應不應只驗1、2項，大膽猜測是否是利用賴男吃下毒藥物之後，在他還未死亡的2、30分鐘朦朧狀態下，把他帶到2樓附近丟下，檢警應1至10樓逐層鑑識其樓梯、陽台和欄杆有無死者和嫌疑人的指紋、掌紋，不應只限於目前認知的10樓，應該能找到真正的墜樓處。

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    高大成不時抬頭觀看10樓與死者落地的相對位置。（記者許國楨攝）

    高大成不時抬頭觀看10樓與死者落地的相對位置。（記者許國楨攝）

    高大成仔細勘查死者落地的草坪處。（記者許國楨攝）

    高大成仔細勘查死者落地的草坪處。（記者許國楨攝）

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