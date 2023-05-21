5億高中生墜樓亡 趴臥草皮禿一大塊！鄰居：連續夢到蛇拜土地公

賴男趴臥陳屍的草皮「禿了一塊」。（記者許國楨攝）

2023/05/21 20:50

〔記者許國楨／台中報導〕台中賴姓「5億高中生」墜樓案，法醫高大成今天受託前往墜落大樓勘查，發現死者倒臥草地禿了一大塊，懷疑賴男墜下後嘔吐致草皮枯萎，建議檢警追查體內是否有特殊毒藥物反應，大樓住戶也說，當天事發後連續夢到蛇在追他，直覺有異拜土地公獲指示，將知道過程向檢警說明，希望對墜樓案釐清有所幫助，也比較安心。

高大成今天中午到賴男墜落的大樓勘查，除抬頭查看大樓外觀情況外，從大樓管理員指述賴男墜落的地點、以及觀察相關位置後直言：「不可能是從10樓掉下來，應該是從較低樓層被人丟下來！」，他並強調，「從10樓掉下來絕對不可能只有1隻手骨折，而且聲音像是車禍一樣大、大樓內的人絕對聽得到！」

請繼續往下閱讀...

此外高大成也注意到緊臨大樓地面的翠綠草皮中，只有賴男趴臥陳屍的地方「禿了一塊」，青草都已經枯萎呈現黃褐色，除蹲下仔細端詳，還伸出2指沾了沾泥土湊到鼻前嗅聞，但並未聞出特別味道，高說，一般來說，草皮要被壓到枯萎，至少要壓半小時以上，但賴男倒在該處約只有10分鐘左右。

再加上賴男身上傷勢與墜樓高度明顯不符，且賴男胃中發現生前有飲用啤酒，猜測賴男可能是被帶至10樓喝酒，但酒中摻了不明藥物或毒物，然後從樓梯間被帶到低樓層往下丟！賴男有可能墜落後嘔吐，草因沾染毒物才出現枯萎。

高大成認為，檢方接下來應要仔細檢查死者身上是否有毒物反應，將會是這起命案的一大重點。

而住在10樓正下方9樓的賴姓住戶則說，事發當天早上與妻子都在家，未曾聽到樓上傳出爭吵聲，突聽到樓下傳來一陣巨大碰撞聲，接著就看到救護車前來，但從陽台根本看不到墜樓的地點，後來得知此事後，連續幾天都夢到被蛇追，其中一隻蛇還斷成三截，他直覺有異認為有癥兆才趕緊去拜土地公。

隨後他也依土地公指示，將知道過程向檢警說明，希望對墜樓案釐清有所幫助，也比較安心；據了解，依道教說法，認為土地公是地方上的財神或福神，夢境中的蛇可能是土地公的化身，或祂指派的使者，但無論夢見蛇是一種警示或福兆，現今許多老一輩的人若夢見蛇，都會到住家附近的土地公廟拜拜，以求心安。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

高大成還伸出2指沾了沾泥土湊到鼻前嗅聞。（記者許國楨攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法