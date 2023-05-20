揭5億高中生墜樓亡疑點 高大成明天驗屍、勘查現場

高大成對於賴生死因有多處疑點，賴生家屬邀請他到現場勘查及驗屍。（記者蔡淑媛攝）

2023/05/20 21:59

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市擁有5億房地產的賴姓高三學生本月同性結婚後2小時，竟離奇墜樓身亡，母親控訴遭謀財害命，而且賴生從10樓墜樓只有1隻手骨折，頭部及身體無明顯外傷，家屬更覺死因不單純，請法醫高大成明天（21日）中午到現場勘查，並到殯儀館檢驗遺體，希望能進一步釐清死因，讓真相大白。

高大成對於賴生死因有多處疑點，從10樓墜樓卻只有1隻手骨折、身體無明顯外傷，感到不可思議，賴生一度被誤認是路倒，他建議調查是生前或死後墜樓，還是死後被棄屍路邊，解剖體內是否有藥物。

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高大成指出，明天檢驗賴生遺體會注意全身傷勢，其中，賴生是否有剪指甲，如果有與涉嫌的夏男發生肢體衝突，指甲縫會出現夏的皮屑或血跡。家人質疑可能被加工自殺，也要釐清是生前或死後墜樓，除了要看頭部傷勢，也要看骨盆腔是否骨折。

高大成也說，賴生墜樓陳屍地點距建物僅1公尺，他懷疑是滑落掉下，也要了解賴生是否有被下藥，昏迷後被抱著從10樓丟下，還是與夏男有爭執，不慎滑落，可從瞭解墜樓掉落位置，靠近建物大多為滑落，距建物有段距離是跳落，更遠的是甩落，來判讀是如何墜樓。

高大成說，也希望能進到賴生墜樓的社區或夏男家勘查，希望能找出蛛絲馬跡。

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