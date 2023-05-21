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    5億高中生體內驗出啤酒水 高大成：疑被推下樓吐出毒物致草地枯萎

    高大成說，死者背後有兩條約1.5公分寬的擦傷，可能被東西刮到。（記者許國楨攝）

    高大成說，死者背後有兩條約1.5公分寬的擦傷，可能被東西刮到。（記者許國楨攝）

    2023/05/21 17:08

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市擁有5億房地產的賴姓高中生月初同性結婚後2小時，竟離奇墜樓身亡，母親控訴遭謀財害命，為讓真相大白，今委請法醫高大成相驗遺體後，高提出墜樓角度地點不對、身上未見「熊貓眼」、「肚臍烏青」等明顯傷勢、以及死者體內可能有毒物反應涉他殺等疑點，建請檢方深入調查，釐清詳細死因。

    賴姓高中生墜樓案，先前已經由台中地檢署法醫驗屍並解剖，結果尚未出來，但家屬為求真相，在屍體已發還後私下委請高大成協助釐清死因，高今天中午先到墜樓的大樓外實地勘查，接著再轉往市立殯儀館查看遺體後，高認為全案疑點重重。

    高大成表示，賴男墜落處躺不到10分鐘，草就枯萎了，因其體內有驗出啤酒水，懷疑酒中可能遭人下藥，被推下樓後嘔吐出毒物才導致，可能要查一下，就像南投曾發生命案是用「葡萄催芽劑」雖未列入毒物，但也會致命，但由於催芽劑並非普遍認知的毒物，因此一時之間法醫也驗不出來，最後還是凶嫌自己坦承，下毒手法才曝了光。

    高大成說，如果賴男從10樓高度墜下，依照拋物線原理，不太可能會倒臥在該處緊臨大樓的草叢中，從角度上來看就很奇怪，經9樓住戶證實，從陽台往下方看出去，根本就看不到賴男陳屍的草地，且在2樓還有一個凸出約2公尺的造景門框露臺，如果賴男是從10樓掉下來，中間一定會撞上該處。

    而死者背後有兩條約1.5公分寬的擦傷，可能被東西刮到，且死者沒有「熊貓眼」，顯示沒有顱內出血，肚臍處也沒有「烏青」，表示腹腔內臟也沒有出血，不像10樓掉下來會造成胸腹、脊椎或是手腳骨折，只有在右手臂的關節處有骨折，外觀可見裡面有出血，可能是生前骨折，「沒有看過，沒有運氣那麼好！」甚至頭顱也沒有外傷。

    高大成說，現在最擔心的就是凶嫌用了未知的特殊毒物，而且驗不出來，若死者有中毒的話，一般可以從肺臟判斷，正常2片肺葉重量會是800克，如果死者的肺臟超過1200克，說明有肺水腫情況，如果生前中毒的話就會導致，還會找找看死者指甲內有無他人DNA皮屑或衣物纖維，在他看來，本案有他殺可能，但必須找出證據，建請檢方深入調查，釐清確認死因。

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