半夜洗車兼拉K 2個大男人見警竟哀求放一馬

2男半夜不睡覺，洗車兼拉K，見警求放一馬，警將2人移送裁罰。（讀者提供）

2023/05/22 08:23

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄警方今表示，蔡姓男子等2人半夜不睡覺，竟於自助洗車場洗車抽K菸，鳳山警方巡邏發現逮人，現場查扣4個K盤，均驗出毒品K他命反應，2人求警放人無用，警訊後將2人依違反毒品危害防制條例罪嫌移送裁罰。

鳳山警分局過埤所警員陳威佑、林柏豪前天凌晨執行巡邏勤務，行經油管路1間自助洗車場，發現半夜竟有人洗車，音響播放音量超大聲，妨害安寧入場巡視。

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警方赫見正在洗車的許男（27歲）竟然將3個K盤大喇喇放在車子引擎蓋上，令警方很傻眼，他很有義氣向警方說，是自己一個人來的。

不過，員警是「好鼻師」，聞到不遠處有K他命燃燒味道，察覺有異便前往查看，果真發現蔡男（26歲）站在一旁，且渾身K他命燃燒臭味，旁邊桌上還有一個K盤，蔡男見躲不過，尷尬向警方坦承他是和許男一起來，不久前剛抽完K菸。

蔡男現場不斷求警簡單處理，能不能放他們一馬？警方當場嚴正拒絕，「簡單處理就是儘快帶你們回去做筆錄、驗尿，讓你們能儘快離開這樣而已」。

警方現場查扣共4個K盤，檢驗均呈三級毒品K他命反應，警訊後將2人依違反毒品危害防制條例罪嫌移送裁處。

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2男半夜不睡覺，洗車兼拉K，見警求放一馬，警將2人移送裁罰。（讀者提供）

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