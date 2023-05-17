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    疑喝「孟婆毒湯」咖啡包恍神 高雄保大特警查獲毒品追毒駕

    疑喝「孟婆毒湯」毒品咖啡包恍神，高雄保大特警查獲毒品追查毒駕。（圖由民眾提供）

    疑喝「孟婆毒湯」毒品咖啡包恍神，高雄保大特警查獲毒品追查毒駕。（圖由民眾提供）

    2023/05/17 10:37

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄李姓男子半夜開著轎車卻忘開車燈，引起巡邏的保大特警側目，擔心他夜間駕駛危險，便上前攔查，意外發現李男精神恍惚，經詢問車籍資料，他神色緊張又無法回答，車內還飄著奇怪塑膠味，警方令他下車受檢，並在車內查獲「月下孟婆湯」字樣的咖啡包23包及K他命29包，總共52包、重177.4公克，訊後將他移送法辦。

    保安大隊今天指天，特勤中隊警組前夜執行線上巡邏勤務，在高雄市三民區九如一路269號前，查獲李姓男子持有大量第三級毒品K他命及咖啡包，全案帶隊偵辦後，李嫌坦承不諱，警方釐清毒品來源，持續向上溯源。

    據了解，特警發現該輛轎車未開啟大燈行駛，警方擔心用路駕駛夜間未注意易生危險，上前攔查關心，李男下車後遭警方發現精神恍惚，經詢問車籍資料，李男身上散發出濃濃毒品味道，神情緊張，疑怕遭員警察覺，支吾其詞，員警目視車上儀表板及排檔附近，瞄見有散落白色粉末。

    李男自知難逃避，坦承持有第三級毒品印有「月下孟婆湯」字樣的咖啡包23包、K他命29包總共52包，重量約177.4公克，他否認販毒，聲稱是剛剛購買準備自用舒壓，警方懷疑他涉嫌毒駕，進一步採尿送驗。

    警方告誡他使用毒品無法解決壓力，只會陷入無窮折磨，並有害身心，應尋求正確舒壓管道，全案依毒品危害防制條例罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

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