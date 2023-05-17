高雄男拒檢狂逃 ！開進死巷舉手投降 被查獲毒品

莊男危險駕車逃至死巷，才舉手投降，警甕中捉鱉查獲毒品。（讀者提供）

2023/05/17 09:01

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市莊姓男子前天凌晨騎車行經鳳山區建國路一段、經武路口闖紅燈，見警攔檢不停，反加速逃逸，警方追車1公里，莊男沿路闖紅燈逃進死巷，警方甕中抓鱉，莊男才舉雙手投降，警方「好鼻師」聞到毒品味，查獲海洛因、安非他命共13.27公克，警訊後將他依毒品罪嫌送辦，並開出危險駕駛6000元罰單。

鳳山警分局文山派出所警員鄭偉杰、林祺紘前天凌晨3時許，巡邏行經鳳山區建國路一段、經武路口之際，赫見莊姓男子（47歲）闖紅燈，警方要求停車受檢未果，莊男反加速逃逸，更沿路闖紅燈、不依規定使用方向燈等多樣違規行為，顯已有危險駕車情事。

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警方從後追車1公里，直到莊男騎進鳳山區文中街死巷，自知法網難逃，當場舉雙手投降，反常舉動讓警方起疑，警方盤查莊男過程中，聞到濃厚毒品味，問莊男「你身上都是安仔（安非他命）的味道呢！」莊男見事跡敗露，才坦承口袋香菸盒裡藏有毒品。

警方於香菸盒內查獲毒品海洛因2包共0.97公克、安非他命6包共12.3公克，當場將莊男上銬逮捕，莊男坦承持有毒品，警訊後將他依違反毒品危害防制條例移送法辦，全案將擴大偵辦，深入追查毒品來源。

此外，莊男沿路闖紅燈、不依規定使用方向燈等多樣違規行為，警方認定違反道路交通管理處罰條例第43條危險駕車，開罰6000元至3萬6000元罰鍰，並當場禁止駕駛。

鳳山警分局呼籲民眾毒品影響社會治安甚鉅，除了會傷身害命，也有可能造成家庭破碎等憾事，民眾切勿以身試毒觸法；警方也會落實執行「安居緝毒」精神，以維護民眾安全優質的生活環境。

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莊男危險駕車逃至死巷，才舉手投降，警甕中捉鱉查獲毒品。（讀者提供）

警方圍捕1公里，莊男逃至死巷，才舉手投降。（讀者提供）

警方圍捕1公里，莊男逃至死巷，才舉手投降。（讀者提供）

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