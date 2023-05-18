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    毒販拒捕駕車衝撞警用機車 北市警連開4槍回擊

    毒販拒捕駕車衝撞警用機車，警連開4槍回擊。（記者邱俊福翻攝）

    毒販拒捕駕車衝撞警用機車，警連開4槍回擊。（記者邱俊福翻攝）

    2023/05/18 12:14

    〔記者邱俊福／台北報導〕北市警中山分局中山一派出所昨天傍晚誘捕一名游姓毒販時，游男拒捕直接駕車衝撞，硬生生撞開前後包抄的2台警用機車、1台警用私家機車，員警見狀雖對汽車前輪胎連開4槍回擊，仍讓游男棄車逃竄無蹤，而正當警方漏夜循線追緝時，游男見難逃法網，主動向警方投案，訊後依毒品、妨害公務移送檢方偵辦。

    警方調查，25歲游嫌，涉嫌透過通訊軟體群組以「要糖果私我」的暗語廣告，兜售安非他命毒品，員警網路巡邏發現後，便透過網路聯繫游嫌，假意向其購買安毒，跟游嫌約好時間、地點交易毒品。

    昨天下午5時許，游嫌依約駕車現身長安西路19巷面交，假意購毒的員警一身便服與騎私家機車到場，因游嫌不願下車交易，員警從車窗交付7500元，待游嫌取出2包安毒給員警時，員警馬上表明身分欲逮捕游嫌，而埋伏附近的員警也騎2台警用機車包夾前後。

    游嫌見狀，馬上駕車前後衝撞，撞開包夾的2台警用機車、1台警用私家機車，期間員警對前輪胎連開4槍，仍讓游嫌倉皇駕車逃逸。

    警方隨後積極調閱影像，並通報攔截圍捕全力追緝，不久於北市赤峰街21號尋獲游嫌棄置的犯案車輛，經已通報鑑識到場採證，經初步檢視車內及車外皆無血跡，研判員警用槍並未擊中嫌犯。

    昨晚8時許，游嫌主動到北市警萬華分局龍山派出所投案，警方經帶回偵訊後，依法移送檢方偵辦，並將持續擴大追查毒品來源。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    游男移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

    游男移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

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