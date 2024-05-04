苗栗多元計程車與機車碰撞起火 70歲女騎士傷重不治

多元計程車與機車碰撞起火燃燒，計程車零件散飛，一片零亂。（記者張勳騰攝）

2024/05/04 08:56

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣公館鄉沿山道仁安村路段，昨（3）日下午發生多元計程車與機車碰撞事故，因強烈碰撞，機車隨後起火燃燒，附近民眾見狀，趕緊拿滅火器滅火，路過民眾也緊急為70歲湛姓女騎士進行心肺復甦術，惟湛姓婦人傷重，送醫不治，肇事責任歸屬警方進一步調查中。

經警方初步調查，由黃男駕駛（27歲）多元計程車，由119甲線縣道（即沿山道）南往北沿內側車道直行，行經仁安村一處路口時，與同向外側車道行駛欲左轉由湛女（70歲）所騎機車發生碰撞，致湛女倒地受傷。

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因衝擊力道大，機車隨後起火燃燒，附近民眾見狀，趕緊拿滅火器滅火，有好心路過民眾也緊急為婦人進行CPR，公館消防分隊人員趕抵，緊急將湛姓婦人送醫，仍宣告不治。黃男經酒精檢測未有飲酒情形。

據了解，黃男與妻子開著多元計程車，要去桃園市載客人。而機車騎士則是外出買尿布給丈夫使用，正要回家。

警方初步調查，湛姓婦人在事故現場從外線切到內線要左轉，可能未注意內線有無來車，而多元計程車則是未注意前方有車要左轉，因而發生碰撞；真正肇事責任歸屬，警方進一步調查、釐清中。

多元計程車與機車碰撞，現場一片零亂。（民眾提供）

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