槍砲案犯嫌拒捕衝撞警車 屏警開21槍仍被逃

屏東基督教醫院大門前疑似掉落一把槍。（屏東小鎮資訊提供）

2023/05/11 22:44

首次上稿 20:59

更新時間 22:43（新增案情）

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東警分局刑警隊今晚在屏東市基督教醫院旁圍捕林姓槍砲案犯嫌時，林嫌拒捕並且衝撞警方偵防車，警方開21槍追捕，嫌犯在屏東基督教醫院大門口掉落一把手槍後，再逃到豐年街後棄車逃逸，警方已查扣車輛，正全力追捕2名在逃嫌犯。

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屏東警分局刑警隊出動2部偵防車在今晚7點半追捕林姓槍砲案嫌犯，在屏東基督教醫院旁將林嫌的車輛攔下，但林嫌拒捕，直接衝撞偵防車，警方立即掏槍對嫌犯射擊，開了21槍後仍被嫌犯逃逸，而嫌犯也從莊敬街一段逃往大連路，並在基督教醫院的大門口前掉落一把手槍，接著再飛車開到豐榮街，但因地點不熟，開到死巷後，車上的2名嫌犯立即棄車逃逸，警方則隨後到達，將車輛扣押採證，並追查嫌犯的下落。

目擊整個過程的民眾說，警方在圍捕時嫌犯拒捕，警方於是開槍，只聽到一連串的槍聲，附近的萊爾富超商玻璃還被流彈擊中，接著一部黑色的豐田汽車衝出現場，警方就追了出去，過程中只有看到警方開槍，嫌犯沒有反擊，現場還有民眾聽到槍聲嚇得從機車上掉落，被人扶起，覺得很恐怖。

流彈打中超商的玻璃出現彈孔。（記者葉永騫攝）

警方到場封鎖槍擊現場進行採證。（記者葉永騫攝）

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