2男凍未條拉K開車窗飄臭味被逮 另無照駕駛等開罰6600元

2男凍未條拉K開車窗飄臭味，警方查獲毒品依法送辦，並查出黃男無照駕駛、紅線違停，總計開罰6600元。（讀者提供）

2023/05/21 08:55

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄警方今表示，黃姓男子駕車搭載友人違停紅線，蔡姓友人一度凍未條車上吸K菸，開窗臭味引來警方盤查，起獲三級毒品卡西酮14.23公克等，又查出黃男無照駕駛，警訊後將2人依違反毒品危害防制條例依法送辦，並針對無照駕駛及紅線違停，總計開罰6600元。

鳳山分局新甲派出所警員黃冠中、廖翊閔、張景翔前天巡邏行經鳳山區凱旋路與海洋路口時，發現1輛自小客車違停在路口紅線處，警方上前盤查身分時，從前擋玻璃看到駕駛黃男（24歲）將可疑物品往後丟，警方發現是吸食K他命用的K盤。

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警方也於副駕駛座蔡男（28歲）下車之際，聞到濃濃K他命臭味，不禁說「你身上K味超重耶，一開口講話就聞到！」，蔡男見瞞不過警方，坦承稍早就在車內吸食K菸，沒想到打開車窗味道飄散，竟然吸引警察到來。

警方於車內發現2包不明結晶體，經檢驗均為三級毒品卡西酮共14.23公克，還查出黃男還無照駕駛，當場將2人帶回派出所，告發無照駕駛開罰6000元、紅線違停開罰600元，總計開罰6600元，警訊後將2人依違反毒品危害防制條例移送偵辦。

鳳山警分局呼籲民眾，毒品影響社會治安甚鉅，除了會傷身害命，也可能造成家庭破碎等憾事，民眾切勿以身試毒觸法，警方也會落實執行「安居緝毒」精神，以維護民眾安全優質的生活環境。

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2男凍未條拉K開車窗飄臭味，警方查獲毒品依法送辦，並查出黃男無照駕駛、紅線違停，總計開罰6600元。（讀者提供）

2男凍未條拉K開車窗飄臭味，警方查獲毒品依法送辦，並查出黃男無照駕駛、紅線違停，總計開罰6600元。（讀者提供）

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