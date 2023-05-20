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    裝潢工順手偷雇主筆電 獲知報警又放回原處仍被法辦

    被竊的筆電。（記者邱俊福翻攝）

    被竊的筆電。（記者邱俊福翻攝）

    2023/05/20 15:43

    〔記者邱俊福／台北報導〕沈姓裝潢工人日前赴北市信義區一家公司施工時，趁機順手牽羊偷走雇主公司內一台蘋果筆電，被害人於整理設備時，發現筆電不翼而飛，因筆電內存有大量公司資料，急忙報案。當沈嫌獲知警方正受理偵辦時，立即偷偷將筆電歸還原處，以為即可規避刑責，仍被轄區警方約談到案，依竊盜罪嫌移送檢方偵辦。

    北市信義分局五分埔派出所日前接獲轄內一處商辦內公司報案，被害人稱因公司裝潢施工，已有兩日未進公司，之後於公司整理設備時，驚覺其中一台蘋果筆電不翼而飛，經透過定位發現電腦位址已在新北市新店區，且筆電內存有大量公司資料。

       警方受理後，積極調閱案發前兩日大樓內的監視器影像，過濾該公司進出人流，立即鎖定負責裝潢工程的沈男涉有重嫌，馬上通知他到案說明。

    警方說，沈嫌因遲遲無法成功解鎖該蘋果筆電，又接獲警方通知，隨即於案發8天後利用再次返回公司施工的時機，默默將蘋果筆電放回原處，以為藉此即可規避刑責，殊不知竊盜屬公訴罪，即便事後歸還仍屬觸法，而警詢時沈嫌雖對一時貪念而誤觸法網感到無比懊悔，仍被依法送辦。

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