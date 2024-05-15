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新北涉收賄殯儀館人員遭勒索300萬 檢警搜索、約談不肖殯葬業者

新北地檢署。（資料照）

新北地檢署。（資料照）

2024/05/15 19:10

〔記者王定傳／新北報導〕新北市立殯儀館及火化場遺體冷藏室，10名前、現任約僱或臨時人員，涉向殯葬業者收紅包，檢廉搜索發現，有殯葬業者涉嫌威脅檢舉、告發，向涉案殯議館員工要求抽成，得手300萬餘元，新北檢今指揮新北市刑大，兵分7路到紀姓殯葬業者住所、辦公室等處搜索，約談紀男等7人，全案朝恐嚇取財罪嫌偵辦。

檢廉獲報，部分殯葬業者因過往陋習，為求挑選冷藏櫃、使遺體進出館過程順利、或使館員細心對待遺體等，2016年起將現金放進棺材、夾在門縫或直接交付，行賄在冷藏室從事「洗、穿、化、殮」工作的約僱或臨時人員，該室有專人收款及分配現金。

檢察官許宏緯在今年2月間，指揮廉政署搜索殯儀館、火化場、相關人住處等，並約談葉姓領班等10名前任或現任基層人員，訊後大多交保。

檢察官深入追查後竟發現，有不肖業者得知此事後，以此威脅收賄人員，要向司法機關提出檢舉、告發，要求每具遺體賄款抽取2成金額，多年來得手逾300萬元；檢警今兵分7路前往紀男等人住居所和辦公處所等處搜索，約談紀男等人到案，全案朝刑法恐嚇取財罪嫌偵辦。

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