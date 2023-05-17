傻眼！男跑山摔斷3根肋骨送醫 改裝機車零件竟被偷拔光

移置路邊的機車輪框、避震器等零件竟被人偷拔走。（記者陳建志翻攝）

2023/05/17 19:23

〔記者陳建志／台中報導〕台中19歲曹姓男子12日下午4點多騎改裝機車在太平區長龍路赤崁頂附近摔車，肋骨斷裂送醫，車頭撞壞的機車則被移置路旁，沒想到當晚7、8名「識貨車友」經過直接開拆，拆走價值約4萬元的前車輪框、前後避震器等零件。有民眾拍下影片傳給曹男姊姊，曹姊報案，警方循線查出2、3名涉案人，通知到案說明，將依竊盜罪嫌偵辦。

19歲曹姓男子，12日當天下午騎著改裝機車，到車友車聚熱門地點太平長龍路跑山，下午4點左右摔車，全身多處擦挫傷，肋骨也斷了3根，被送醫治療。而機車車頭撞壞，暫時移置路邊。

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當晚有車友經過，發現撞壞的機車有許多值錢的零件，7、8人竟直接就在路邊開拆，拔走前輪框、手把管、前後避震器、候車繼電器等價值約4萬元零件。曹男認識的友人剛好經過看到，錄下影像傳給曹男姊姊，曹姊看了覺得太離譜，拿著影像到警局報案。

太平分局頭汴派出所警方說，已循線查出2、3名涉嫌男子，通知盡速到案說明，警方將積極追查其他共犯，依竊盜罪嫌究辦。同時呼籲民眾切勿貪圖小利，或趁人不備竊取他人財物，進而觸法。

曹姓男子騎車在台中太平長龍路摔車送醫，沒想到移置路邊的機車輪框、避震器等零件竟被人偷拔走。（記者陳建志翻攝）

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