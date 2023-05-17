為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    傻眼！男跑山摔斷3根肋骨送醫 改裝機車零件竟被偷拔光

    移置路邊的機車輪框、避震器等零件竟被人偷拔走。（記者陳建志翻攝）

    移置路邊的機車輪框、避震器等零件竟被人偷拔走。（記者陳建志翻攝）

    2023/05/17 19:23

    〔記者陳建志／台中報導〕台中19歲曹姓男子12日下午4點多騎改裝機車在太平區長龍路赤崁頂附近摔車，肋骨斷裂送醫，車頭撞壞的機車則被移置路旁，沒想到當晚7、8名「識貨車友」經過直接開拆，拆走價值約4萬元的前車輪框、前後避震器等零件。有民眾拍下影片傳給曹男姊姊，曹姊報案，警方循線查出2、3名涉案人，通知到案說明，將依竊盜罪嫌偵辦。

    19歲曹姓男子，12日當天下午騎著改裝機車，到車友車聚熱門地點太平長龍路跑山，下午4點左右摔車，全身多處擦挫傷，肋骨也斷了3根，被送醫治療。而機車車頭撞壞，暫時移置路邊。

    當晚有車友經過，發現撞壞的機車有許多值錢的零件，7、8人竟直接就在路邊開拆，拔走前輪框、手把管、前後避震器、候車繼電器等價值約4萬元零件。曹男認識的友人剛好經過看到，錄下影像傳給曹男姊姊，曹姊看了覺得太離譜，拿著影像到警局報案。

    太平分局頭汴派出所警方說，已循線查出2、3名涉嫌男子，通知盡速到案說明，警方將積極追查其他共犯，依竊盜罪嫌究辦。同時呼籲民眾切勿貪圖小利，或趁人不備竊取他人財物，進而觸法。

    曹姓男子騎車在台中太平長龍路摔車送醫，沒想到移置路邊的機車輪框、避震器等零件竟被人偷拔走。（記者陳建志翻攝）

    曹姓男子騎車在台中太平長龍路摔車送醫，沒想到移置路邊的機車輪框、避震器等零件竟被人偷拔走。（記者陳建志翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    跑山壓車自摔撞電桿 機車噴飛雙殺同夥
    2023/02/23 11:29

    跑山壓車自摔撞電桿 機車噴飛雙殺同夥
    見警攔查機車他熱心指點有改裝 慘遭車主掄拳痛毆
    2023/02/14 14:23

    見警攔查機車他熱心指點有改裝 慘遭車主掄拳痛毆

    靠中醫「花草茶」絕對瘦 百人月甩10KG
    半跪半爬進廟偷錢 「最虔誠的賊」GG了
    2023/01/24 08:56

    半跪半爬進廟偷錢 「最虔誠的賊」GG了
    亂改「忍界之王」重機車 「聖光騎士團」男子慘了
    2022/10/20 17:01

    亂改「忍界之王」重機車 「聖光騎士團」男子慘了

    高雄鎮南宮仙公廟文昌文化藝術季 頒獎表揚20校508位學生
    少年跑山想越級超車！ 下秒失控刷出一排火花 網驚呆：運氣真好
    2021/11/21 15:34

    少年跑山想越級超車！ 下秒失控刷出一排火花 網驚呆：運氣真好
    台北市驚見「最強外送員」！敞篷機車放6外送箱
    2021/09/03 19:36

    台北市驚見「最強外送員」！敞篷機車放6外送箱
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播