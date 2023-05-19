「書包裡的弟弟」失散10多年 手足情深感人情節有機會躍上螢幕

本月17日，勵志中學校長林家如赴法務部參加例行記者會時，分享這名少女的人生故事，並揭露少女與同學們得知法務部長蔡清祥主動允諾幫少女尋親，還製作「冠軍部長」獎狀，希望請她幫忙「頒獎」給部長。（記者錢利忠攝）

2023/05/19 12:35

〔記者錢利忠／台北報導〕法務部矯正署勵志中學的17歲女學員，日前在勵志夢想學院啟用典禮上說出，她就讀國小一年級時，因父親辭世、母親不在家，她手牽2歲大弟，將年僅4個月大的小弟「裝進書包」去上學的感人歷程，引起各界回響，檢察體系也紛紛聊到此事，有司法官透露，已有知名電視劇導演聯繫法務部，廣蒐此案情節，未來有機會改編成電影或電視劇上映。

該名女學員說出自己的人生歷程後，法務部長蔡清祥深感震撼，擔起「尋人任務」，主動允諾幫她找弟弟，指示矯正機關聯繫社政單位，經回溯當年的舊資料後，如今也傳出好消息，已找到她的兩個弟弟所在地；她得知兩個弟弟平安長大，情緒非常激動。

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少女透露，當年她才就讀小學一年級，因父親過世、母親又不在家，她擔心兩個年幼的弟弟沒人照顧，就把才4個月大的小弟裝進書包內背著，一手則牽著2歲的大弟，一起去上學；老師察覺異狀，打開她的書包一看，驚見裡面竟裝著1名小嬰兒，詢問前因後果後，不禁心疼落淚。

老師隨後通報社會局，由於姊弟3人均年幼，自此被安置在不同的家庭寄養，迄今手足已失散10多年；每每在午夜夢迴之際，少女總是會想起2個弟弟，「不知弟弟現在好不好」？

本月17日，勵志中學校長林家如赴法務部參加例行記者會時，分享這名少女的人生故事，提及少女成長歷程艱辛，進到勵志中學就讀後，努力習得一技之長，本月6日在勵志夢想學院的啟用儀式上，主動請纓上台敘說自己的心路歷程，表達思念弟弟之情；當時坐在台下的蔡清祥，也主動上台承諾替她尋親，令不少人感動而紅了眼眶。

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