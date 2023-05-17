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    揪心！小一女童書包傳出異音 老師打開瞬間爆哭

    書包示意圖，與新聞無關。（資料照；本報合成）

    書包示意圖，與新聞無關。（資料照；本報合成）

    2023/05/17 19:52

    〔記者吳政峰／台北報導〕法務部矯正署勵志中學6日成立勵志夢想學院，一名17歲女學員上台分享成長歷程，直言就讀國小一年級時，因家裡沒大人，她把4個月大的弟弟裝進後背包、牽著2歲大的弟弟上學，被老師發現後，姊弟三人各被安排在不同家庭，就此失聯。法務部長蔡清祥聽聞後，當場允諾要幫她尋親。

    勵志中學校長林家如17日赴法務部參加例行記者會時表示，該名少女的家庭雖然不完整，家中常常沒大人，但每逢家訪時，她都跟社工說家長在家，以確保能和2個弟弟住在一起不分開。

    就讀國小一年級的某日，女童見家裡又沒大人，擔心2個弟弟沒人照顧，遂把還在襁褓中的4個月大的弟弟裝進書包、另一手則牽著年僅2歲的弟弟，姊弟三人一同去學校。

    課程上到一半，老師聽到女童書包傳出異音，立刻趨前查看，沒想到書包打開、映入眼簾的竟是一個嬰兒，老師瞬間爆哭，得知還有一個弟弟在外徘徊後，趕緊向上通報。

    社會局介入後，才知道女童家庭功能失靈，趕緊把小姊弟分別安置在不同寄養家庭，三人就此失聯。

    林家如指出，女童成長歷程非常艱辛，進入到勵志中學就讀，努力習得一技之長，6日在勵志夢想學院的啟用儀式上，主動請纓上台敘說自己的心路歷程，並表達思念弟弟之情，台下的蔡清祥聽聞後，當場也主動上台，承諾要替她尋親，令不少人感動而紅了眼眶。而少女獲得蔡的正向回饋後，內心深受鼓舞，立志成為對社會有貢獻的人。

    另一位學生則分享入校之前與弟兄義氣相挺、擁槍自重，沒想到進入矯正學校後，昔日義氣相挺的弟兄漠不關心，只有當初向警調下跪求情的媽媽始終不離不棄，讓他覺悟，領悟到及時行孝才能報答母親的恩情。

    林家如表示，勵志夢想學院是少年矯正學校首創，也是第一個實踐公私協力合力完成的實習場域，同時培育出首位製茶師及台灣史上最年輕的托育人員，讓更多接受感化教育的少年，在夢想學院「學用合一」，與外界職場無縫接軌，同時，提供觸法少年一個實現夢想、翻轉生命的契機。

    蔡清祥強調，成立勵志夢想學院是矯正學校空前創舉，希望未來能在全國矯正機關遍地開花，感謝所有出錢出力、無私奉獻的企業團體及幕後功臣，讓迷路少年有機會透過善的循環，找到自己的人生目標。

    勵志中學教職員參加法務部例行記者會。（記者錢利忠攝）

    勵志中學教職員參加法務部例行記者會。（記者錢利忠攝）

    法務部長蔡清祥（左）允諾替少女尋親，勵志中學校長林家如（右）致贈感謝狀。（記者錢利忠攝）

    法務部長蔡清祥（左）允諾替少女尋親，勵志中學校長林家如（右）致贈感謝狀。（記者錢利忠攝）

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