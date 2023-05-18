「裝書包裡的弟弟」找到了！失散10年 小姊弟3人可望重逢

17歲少女讀小一時，將年僅4個月大的小弟裝進書包，再牽著2歲的大弟一起去上學，老師聽到書包裡有聲音，赫然發現竟是嬰兒。示意圖；人物、物品與新聞事件無關。（資料照）

2023/05/18 23:48

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揪心！小一女童書包傳出異音 老師打開瞬間爆哭

〔記者吳政峰／台北報導〕法務部矯正署勵志中學17歲女學員就讀國小一年級時，偷偷帶2個弟弟上學，結果被發現，分開安置，斷了聯繫。她一直掛念著弟弟們，希望3人能重新連上線。法務部長蔡清祥獲悉後允諾協助尋親，1週後傳來好消息，2個弟弟都找到了，而且平安健康，社政單位正啟動專業評估，選擇對3人最有利的處置。

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少女日前在勵志夢想學院啟用典禮上說出成長歷程，她透露，她小一時，父親過世、母親不在家，只好把4個月大的小弟裝進書包內背著，一手牽著2歲的大弟，一起上學。

老師察覺異狀，打開書包赫然看到裡面竟暗藏小嬰兒，當場心疼落淚，通報社會局。姊弟3人從此被安置在不同家庭寄養，失散至今10多年。少女午夜夢迴時，總思念著「不知弟弟現在好不好」？

台下的蔡清祥聽到經典電視劇「星星知我心」的劇情竟在真實人生上演，深感震撼，允諾替少女尋親，指示矯正機關與社政單位聯繫，看能不能回溯當時的資料，找出兩個弟弟的所在地。

一個星期之後，社工端回傳好消息說，已經找到弟弟，兩人目前都平安、健康。少女得知後非常激動、開心，心中長期高懸的大石頭終於放下。

不過，少女目前就讀於勵志中學，無法自由進出，只能靠外人入校會面探視。而兩個弟弟年紀仍小，也無法自行到勵志中學看姊姊；加上姊弟3人已許久未見，難免有隔閡，社政單位正在進行專業評估，看看採取哪種處置對姊弟們最有利。

「非常罕見！」一名家事法官直言，實務上，鮮少有未成年手足間聲請會面交往的案件，本案社工應會依照3個人目前的家庭狀況、意願、所在地、預期見面後所產生的效應等因素，選擇適當的時點與處所，在專業人員陪伴下會面重逢。

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