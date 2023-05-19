為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    全國596巡官統調 「極樂」保四連2年未開缺

    巡官統調作業核調名單出爐，保四總隊錄取率0，也是全國唯一連2年未開缺的單位，蟬聯全國最難調的單位。 （記者湯世名攝）

    巡官統調作業核調名單出爐，保四總隊錄取率0，也是全國唯一連2年未開缺的單位，蟬聯全國最難調的單位。 （記者湯世名攝）

    2023/05/19 09:15

    〔記者湯世名／彰化報導〕2年未開1缺！警政署辦理今年第1次巡官統調作業核調名單出爐，今年全國首梯有多達596人請調，結果僅有162人成功核調，其中大熱門的保一至保七總隊，核調的警官人數都僅有1至3人，保四總隊更誇張1個缺都沒有，也是全國唯一連2年未開缺的單位，蟬聯全國最難調的單位，最近各警察機關群組都在流傳一張「成功統調保四，我到極樂世界去了」的圖片，警界人士都會心一笑，直呼真是名副其實。

    今年全國首梯有多達596名巡官請調，每人可填3個志願，除了以「特困」等原因請調，還有許多是自願「降調」，依志願序分發，由於不是每人都能如願請調到第1志願單位，因此也就只能退而求其次，選擇第2甚至是第3志願。根據請調名冊，申請調往保四總隊的警官中，第1志願的有38人，第2志願有12人，第3志願的則有5人。

    核調名單出爐，596人請調中，僅有162人成功核調，其中大熱門的保一至保七總隊，保一3人、保二與保三2人、保五與保六1人、保七2人，保四總隊更誇張錄取率為0，亦即申請前往保四總隊的55名警官都未能如願。

    最近各警察機關群組都在流傳一張圖片，圖中一名和尚滿臉笑意，搭配文字「當你成功統調保四，阿彌陀佛，我到極樂世界去了」。看過這張圖片的警界人士都說，真的是名副其實，保一至保七專業單位堪稱是每年巡官統調的大熱門，尤其是保四總隊，更是大熱門中的「窄門」，錄取率連2年0，比高普考等公務人員考試錄取率還要低，能夠如願調到保四的警官，都要去燒香拜佛感謝神明庇佑。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    請支援警力！ 保四131警9/23支援6縣市半年
    2022/09/13 15:50

    請支援警力！ 保四131警9/23支援6縣市半年
    財經高層︰若消費回溫 仍可望保四
    2022/05/13 05:30

    財經高層︰若消費回溫 仍可望保四

    小白買房三關鍵 首選低自備新成屋
    難度超高！全國613巡官統調 積分第1還擠不進保四
    2022/04/27 19:00

    難度超高！全國613巡官統調 積分第1還擠不進保四
    中國債務違約常態化 今年前10月已達4300億
    2019/12/01 05:30

    中國債務違約常態化 今年前10月已達4300億

    還沒等到起漲訊號 保守的你需要防衰退組合
    竹縣警增添120生力軍 創最多紀錄
    2018/10/19 21:52

    竹縣警增添120生力軍 創最多紀錄
    大選前統調 竹縣警力增補後基層仍憂「貧警」
    2018/10/09 23:19

    大選前統調 竹縣警力增補後基層仍憂「貧警」
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播