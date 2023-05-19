全國596巡官統調 「極樂」保四連2年未開缺

巡官統調作業核調名單出爐，保四總隊錄取率0，也是全國唯一連2年未開缺的單位，蟬聯全國最難調的單位。 （記者湯世名攝）

2023/05/19 09:15

〔記者湯世名／彰化報導〕2年未開1缺！警政署辦理今年第1次巡官統調作業核調名單出爐，今年全國首梯有多達596人請調，結果僅有162人成功核調，其中大熱門的保一至保七總隊，核調的警官人數都僅有1至3人，保四總隊更誇張1個缺都沒有，也是全國唯一連2年未開缺的單位，蟬聯全國最難調的單位，最近各警察機關群組都在流傳一張「成功統調保四，我到極樂世界去了」的圖片，警界人士都會心一笑，直呼真是名副其實。

今年全國首梯有多達596名巡官請調，每人可填3個志願，除了以「特困」等原因請調，還有許多是自願「降調」，依志願序分發，由於不是每人都能如願請調到第1志願單位，因此也就只能退而求其次，選擇第2甚至是第3志願。根據請調名冊，申請調往保四總隊的警官中，第1志願的有38人，第2志願有12人，第3志願的則有5人。

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核調名單出爐，596人請調中，僅有162人成功核調，其中大熱門的保一至保七總隊，保一3人、保二與保三2人、保五與保六1人、保七2人，保四總隊更誇張錄取率為0，亦即申請前往保四總隊的55名警官都未能如願。

最近各警察機關群組都在流傳一張圖片，圖中一名和尚滿臉笑意，搭配文字「當你成功統調保四，阿彌陀佛，我到極樂世界去了」。看過這張圖片的警界人士都說，真的是名副其實，保一至保七專業單位堪稱是每年巡官統調的大熱門，尤其是保四總隊，更是大熱門中的「窄門」，錄取率連2年0，比高普考等公務人員考試錄取率還要低，能夠如願調到保四的警官，都要去燒香拜佛感謝神明庇佑。

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