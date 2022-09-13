為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    請支援警力！ 保四131警9/23支援6縣市半年

    保四總隊將派出131名警力，支援台中市等6個縣市警察局，為期半年，23日報到。 （記者湯世名攝）

    保四總隊將派出131名警力，支援台中市等6個縣市警察局，為期半年，23日報到。 （記者湯世名攝）

    2022/09/13 15:50

    〔記者湯世名／彰化報導〕請支援警力！警政署因應年底選舉與選後治安考量，包括保一、保四、保五總隊都將派遣適當支援警力，其中位於彰化市的保四總隊107期基特班及警專37期共將派出131名警力，支援台中市等6個縣市警察局，為期半年，23日辦理報到，未來除警勤區工作外，將參與巡邏丶守望、擴檢、備勤等勤務。

    保四總隊支援6個縣市警察機關人數分配，分別為台中市政府警察局40人、苗栗縣警察局17人、彰化縣警察局36人、南投縣政府警察局15人、雲林縣警察局20人、金門縣警察局3人。依照警政署現行規定，支援人員均以6個月為1期，參照勤務衡平性、單位任務性質滾動式調整，對於支援人員或受支援單位能有效率且兼顧彈性。

    保警即將支援外縣市警察局，連日來就有許多自稱保警的警員在臉書社團《靠北Police》指稱，他就是警校畢業即派入保警，現在正瑟瑟發抖等支援。看到現在的保警生態，相信任何人都會覺得絕對要縮編、裁撤。現在保警大概有5成左右都是畢業就待保警，完全沒有歷練過，的確須要出去歷練才是。

    也有人認為，其實不用一竿子打翻整船保警，老保警都是在派出所拚1、20年才進得來，在外面辛苦這麼久了，進來休息等退休並不為過。早年24小時待命到處陳抗還一天到晚操鎮暴，當時的保警不像現在這麼輕鬆，但是保警縮編甚至裁撤，他也舉雙手贊成， 年輕人還是有出息一點到派出所歷練一下，多拚點功獎再進保警。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    難度超高！全國613巡官統調 積分第1還擠不進保四
    2022/04/27 19:00

    難度超高！全國613巡官統調 積分第1還擠不進保四
    穿內褲闖宿舍 已婚警性侵未遂判3年10月
    2022/04/06 05:30

    穿內褲闖宿舍 已婚警性侵未遂判3年10月

    玉山銀行月購月有利 邀您聰明領好康
    保七總隊警官不滿調動 反鎖槍械室內提8項要求
    2022/03/19 23:52

    保七總隊警官不滿調動 反鎖槍械室內提8項要求
    中國女友控呼巴掌逼口交 保警喊冤：那她幹嘛還跟我交往
    2021/01/05 14:06

    中國女友控呼巴掌逼口交 保警喊冤：那她幹嘛還跟我交往

    More is More 新奢世代的極繁主義
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播