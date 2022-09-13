請支援警力！ 保四131警9/23支援6縣市半年

保四總隊將派出131名警力，支援台中市等6個縣市警察局，為期半年，23日報到。 （記者湯世名攝）

2022/09/13 15:50

〔記者湯世名／彰化報導〕請支援警力！警政署因應年底選舉與選後治安考量，包括保一、保四、保五總隊都將派遣適當支援警力，其中位於彰化市的保四總隊107期基特班及警專37期共將派出131名警力，支援台中市等6個縣市警察局，為期半年，23日辦理報到，未來除警勤區工作外，將參與巡邏丶守望、擴檢、備勤等勤務。

保四總隊支援6個縣市警察機關人數分配，分別為台中市政府警察局40人、苗栗縣警察局17人、彰化縣警察局36人、南投縣政府警察局15人、雲林縣警察局20人、金門縣警察局3人。依照警政署現行規定，支援人員均以6個月為1期，參照勤務衡平性、單位任務性質滾動式調整，對於支援人員或受支援單位能有效率且兼顧彈性。

請繼續往下閱讀...

保警即將支援外縣市警察局，連日來就有許多自稱保警的警員在臉書社團《靠北Police》指稱，他就是警校畢業即派入保警，現在正瑟瑟發抖等支援。看到現在的保警生態，相信任何人都會覺得絕對要縮編、裁撤。現在保警大概有5成左右都是畢業就待保警，完全沒有歷練過，的確須要出去歷練才是。

也有人認為，其實不用一竿子打翻整船保警，老保警都是在派出所拚1、20年才進得來，在外面辛苦這麼久了，進來休息等退休並不為過。早年24小時待命到處陳抗還一天到晚操鎮暴，當時的保警不像現在這麼輕鬆，但是保警縮編甚至裁撤，他也舉雙手贊成， 年輕人還是有出息一點到派出所歷練一下，多拚點功獎再進保警。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法