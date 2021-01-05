中國女友控呼巴掌逼口交 保警喊冤：那她幹嘛還跟我交往

警政署保三總隊第二大隊戴姓員警被中國籍女友指控性侵獲不起訴。（記者黃佳琳翻攝）

2021/01/05 14:06

〔記者黃佳琳／高雄報導〕警政署保三總隊第二大隊戴姓員警被中國籍女友指控，曾在交往期間被戴員呼巴掌逼口交，也曾在一起出遊時被迫發生性行為，戴否認犯行，辯稱如果自己如果真的性侵女方，女生幹麻還跟他交往；他被控性侵部分檢方偵結不起訴，但又被查出曾以偵辦毒品案件為由，利用戶役政系統查詢女友的婚姻關係，涉犯個資法部分則被檢方緩起訴。

檢方指出，戴姓員警與中國籍女友交往後，曾因不滿女友回中國前夫家掃墓，傳了一張摔破碗盤的照片，警告女友要對其小孩不利，後來女友又指控，戴男曾在交往期間，在他的住處呼她巴掌，逼她口交，也曾在出遊台東時，在飯店內對強脫她衣物企圖性侵，但她極力掙扎才免於受難。

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面對女友指控，戴員否認犯行，辯稱自己確實跟女友吵過架，但從來沒有性侵過她，且如果真的有性侵，女生幹麻還跟他交往；檢方傳喚女友作證，發現女友自稱被性侵後沒有去驗傷，也沒有報警，沒有證據證明戴男有性侵過女友，因此偵結處分不起訴。

但戴男接受調查時被查出，他與女友交往時，曾以偵辦毒品案件為由，拜托不知情同事透過戶役政系統幫他調查女友的婚姻狀態，違反個資法部分因犯罪情節尚屬輕微，被檢方處分緩起訴1年，須寫悔過書和向公庫支付1萬元。

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