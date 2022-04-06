穿內褲闖宿舍 已婚警性侵未遂判3年10月

洪姓警員企圖性侵未遂女同事被判刑3年10月；民事部分，台中地院認為他侵害對方的程度與情節不輕，判決應賠償90萬元。（資料照，記者張瑞楨攝）

2022/04/06 05:30

求償250萬 判賠90萬元

〔記者張瑞楨／台中報導〕警政署保安警察第二總隊第三大隊洪姓警員，前年赤裸上身，僅穿著內褲，入侵宿舍房間企圖性侵害女同事，雙方拉扯時，驚動兩名員警查看，洪員才罷手，刑事部分，台中地院依侵入住宅強制性交未遂罪判刑三年十月；民事部分，女同事指控洪員擺爛不想賠，態度惡劣，索賠二百五十萬元，洪員卻說他雖想和解，但被停職而沒錢可賠，台中地院認為他侵害對方的程度與情節不輕，判決應賠償九十萬元。

判決書指出，已婚的洪警，平時住宿舍，同宿舍另有其他員警與女員工同住，前年八月廿一日凌晨，他只穿一條內褲，闖入女同事房間，強脫褲子並撫摸胸部，女同事激烈掙扎，還猛咬洪員右手，雙方拉扯時碰撞桌椅，兩名員警聞聲查看，洪員才罷手離去，女同事全身擦挫傷。

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台中地院刑事庭審理時，洪員坦承犯行，法官判刑三年十月，目前上訴中。

被害女身心受創 離職陷困境

民事部分，女同事指控洪員在刑事審理期間曾承諾要賠償，但等到民事開庭時，卻反悔不想賠，還不服刑事判決上訴二審，顯示洪員態度惡劣且無悔意，洪員身為執法人員，卻知法犯法，導致她身體多處受傷，衍生嚴重心理創傷與焦慮恐慌症狀，必須向醫師求診，案發後不得已辭職，至今仍無法重回職場，經濟也陷入困境，請求賠償二百五十萬元。

洪員答辯說，女同事不接受和解，談和解時他還有上班，起訴後被停職，他又需負擔房貸，沒錢可賠。

台中地院民事庭認為，洪員是執法人員，本應奉公守法，卻有上述犯行，對女同事的侵害不輕，判洪員應賠償九十萬元。不過，女同事已領得廿八萬元犯罪被害人補償金（由政府先給被害人，再向加害人求償），女同事還能再向洪員請求六十二萬元，可上訴。

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