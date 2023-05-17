5/17 今彩539頭獎開出1注！ 800萬獎落台北

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

2023/05/17 22:14

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（5月17日）開獎的第112000117期今彩539頭獎開出1注，由台北市中正區濟南路二段63號「新來旺彩券行」開出；第112000117期雙贏彩頭獎摃龜。

第112000117期雙贏彩中獎號碼為「01、05、07、09、10、13、15、16、17、19、23、24」，頭獎摃龜；貳獎4注中獎，每注可得10萬元；參獎共126注中獎，每注可得500元；肆獎共2401注中獎，每注可得100元。

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第112000117期今彩539中獎號碼為「05、11、14、30、38」，頭獎共1注中獎，每注可得800萬元；貳獎共180注中獎，每注可得2萬元；參獎共6589注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬5012注中獎，每注可得50元。

第112000117期39樂合彩中獎號碼為「05、11、14、30、38」，四合共16注中獎，每注可得21萬2500元；三合共185注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7216注中獎，每注可得1125元。

第112000117期3星彩中獎號碼為「796」，正彩共10注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000117期4星彩中獎號碼為「1597」，正彩共6注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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