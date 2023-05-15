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    5/15 今彩539頭獎開出4注！ 600萬獎落台北、台南、高雄

    威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

    威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

    2023/05/15 22:27

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（5月15日）第112000115期今彩539頭獎開出4注，每注可得600萬，由台南市歸仁區大廟里大廟一街133號1樓的「達樂彩券行」開出2注，台北市信義區吳興街135號「善緣彩券行」和高雄市鳳山區海洋二路165號1樓「好彩頭海洋彩券行」各1注，第112000039期威力彩、第112000115期雙贏彩均摃龜。

    第112000039期威力彩中獎號碼為「第一區：02、03、04、07、20、29，第二區：01」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共4注中獎，每注可得15萬元；肆獎共25注中獎，每注可得2萬元；伍獎共211注中獎，每注可得4000元；陸獎共1457注中獎，每注可得600元；柒獎共2625注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬4166注中獎，每注可得200元；玖獎1萬9120注中獎，每注可得100元；普獎共3萬1581注中獎，每注可得100元。

    第112000039期38樂合彩中獎號碼為「02、03、04、07、20、29」，五合摃龜；四合8注中獎，每注可得6萬7500元；三合共68注中獎，每注可得5750元；二合共1514注中獎，每注可得750元。

    第112000115期雙贏彩中獎號碼為「03、05、07、09、11、13、15、19、20、21、22、23」，頭獎摃龜；貳獎共7注中獎，每注可得10萬元；參獎共1015注中獎，每注可得500元；肆獎共1404注中獎，每注可得100元。

    第112000115期今彩539中獎號碼為「05、06、07、08、24」，頭獎共4注中獎，每注可得600萬元；貳獎共434注中獎，每注可得2萬元；參獎共1萬195注中獎，每注可得300元；肆獎共10萬1196注中獎，每注可得50元。

    第112000115期39樂合彩中獎號碼為「05、06、07、08、24」，四合共25注中獎，每注可得21萬2500元；三合共571注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬6586注中獎，每注可得1125元。

    第112000115期3星彩中獎號碼為「598」，正彩共11注中獎，每注可得1萬2500元。

    第112000115期4星彩中獎號碼為「9276」，正彩共4注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

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