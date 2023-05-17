空氣清淨機放人行道椅上忘了拿 她路過帶走吃官司

郭姓女子順手摸走的小型空氣清淨機。（圖：民眾提供）

2023/05/17 09:31

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警局一分局於15日上午8點接獲蔡姓男子報稱在東區林森路2段公司前的人行道石椅丟了1台小型空氣清淨機，調閱公司監視器發現疑是1名女子拿走。警方根據監視影像分析女子可能出現地點訪查，很快查到涉案人是58歲的郭姓女子，郭女到案供稱一時忙到忘記送派出所。警方仍依侵占罪嫌送辦。

清淨機的蔡姓所有人表示，12日上午7點30分許，他在公司門前人行道與友人聊天，將1台小型空氣清淨機（市值約2000元）放在人行道的石椅上，離開時忘記拿走。約過10分鐘後，蔡男返回原地欲取回時，卻發現清淨機已不翼而飛。

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蔡男即扮柯南、調閱公司監視器影像發現在同日上午8點許，有1名女子徒步經過該處時，順手將空氣清淨機拿走。蔡男說該空氣清淨機剛買不久，生活上亟需用到，請警方幫忙找回來。

警方從影像得知女子身形與衣物特徵等線索，東門派出所警員楊曜銘、林柏伸2人憑藉多年辦刑案的經驗，展開追查，蒐集現場相關事證，逐一抽絲剝繭，分析過濾該女子可能出現的地點加強查訪，很快查知涉案人是58歲的郭姓女子，並於15日下午通知她到案說明。

郭女辯稱是撿到這清淨機遺失物，原本要送到警局派出所，但因工作繁忙、一時忘了拿到派出所。員警將郭女交出的清淨機發還給蔡男，並在訊問後依侵占罪嫌將郭女函送台南地檢署偵辦。

郭姓女子看到石椅上的空氣清淨機。（圖：民眾提供）

郭姓女子看到石椅上的空氣清淨機上前拿走。（圖：民眾提供）

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