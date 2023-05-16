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    議員要求市府協助中捷受害者申請國賠 法制局︰中捷是公司不適用

    市議員謝志忠（右二）要求市府協助受害者申請國賠。（記者蘇金鳳攝）

    市議員謝志忠（右二）要求市府協助受害者申請國賠。（記者蘇金鳳攝）

    2023/05/16 17:59

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕中捷綠線10日發生列車在豐樂公園站撞上掉落軌道的吊臂，民進黨市議員謝志忠今天在市議會指出，建商及中捷公司都有疏失，中捷錯失防災黃金41秒，也錯失救命黃金51分，強烈要求台中市府協助受害者申請國賠。

    法制局表示，該事故可依照民法侵權行為相關規定向興富發建設公司，及依大眾捷運法相關規定向中捷公司請求損害賠償，但無國家賠償法適用；國家賠償法採國家責任機關賠償制度，以國家為賠償主體，並以各級行政機關為賠償義務人，而中捷公司是依照公司法設立的公司，非行政機關，因此不適用國家賠償法。

    市議會今天進行交通地政的業務質詢，市議員謝志忠、王立任、黃守達、張玉嬿要求市府應協助受害者申請國賠。

    謝志忠指出，中捷重大公安事件分成幾個階段，第一階段建設公司吊臂掉落砸中隔音牆，掉落軌道，是建設公司工安出問題，建設公司當然要負責。第二階段吊臂砸中軌道以後，從04秒開始總共產生16次的跳電的告警，中捷沒有做出有效防災的動作，錯失了金41秒救援時間，中捷就應該負責任。

    謝志忠指出，第三階段12點27分事故發生後開始進行救災，13點7分才通知交通局，同時13點7分才授權搶修人員下軌道進行巡檢作業，13點16分搶修回報有一名旅客在鐵軌下，13點18分授權救護人員進入軌道搶救，姑且不論來得及救命與否，中捷真的錯失51分鐘的黃金救援時間，中捷應該要負責任。

    他表示，根據國家賠償法第2條第2項「公務員於執行職務行使公權力時，因故意或過失不法侵害人民自由或權利者，國家應負損害賠償責任。」與第3條第3項「公共設施因設置或管理有欠缺，致人民生命、身體、人身自由或財產受損害者，國家應負損害賠償責任」，要求交通局與中捷可以協助受害者申請國賠。

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