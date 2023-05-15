中捷事故 議員陳文政︰市府縱容建商工安管理不良

市議員陳文政批外界竟把風向導向全部是中捷之錯，為建商開脫。（記者蘇金鳳攝）

2023/05/15 19:45

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中捷事故導致1死10傷，國民黨市議員陳文政今天在市議會表示，現在各界把箭頭指向是中捷疏失，但中捷事故主要肇因，應該是建商工安管理不良，質疑市府縱容建商，建商捐媽祖神像，市府是否拿人手短才是人民的疑慮，要求要加強捷運周邊工地的稽查，不要讓悲劇重演。

都發局表示，事故當天市府當天即勒令興富發9處工地停工，以「重罰、重賠、重求償」為原則，依違反建築法第63條、65條、68條規定，並依89條開罰最高共81萬元；隔日突擊檢查停工工地，發現其中一處工地有施工情形，都發局也立即開罰27萬元，市府首波裁罰金額已逾百萬元。

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中市議會今天進行交通地政的業務質詢，市議員陳文政表示，他今天要說出逆風之言，但外界都在指責中捷疏失，他認為中捷事故是建商工安管理不良。

陳文政表示，從天而降龐然大物，在軌道運輸中是極其罕見的狀況，台灣其他相同系統的捷運若面對一樣狀況，恐都無法停止發車。

陳文政強調，中捷事故主要肇因，應該是建商工安管理不良，市府與中央主管機關都難辭其咎，該建商短短4年中，在台中烏日、西屯兩處大型建案都發生嚴重大火，可以說是「前科累累」。既然過去已經工安事件頻傳，地方中央主管機關，有沒有強化稽查力度，有沒有增加稽查頻率？至今沒有說明，還傳出建商要捐媽祖像，市府是否縱容建商，是否有「拿人手短」？

陳文政說，中捷撞上障礙物，固然有需要檢討、究責的地方，但肇因應該是建商的塔吊拆卸墜落，問題回歸到工安問題。

陳文政說，部分有心人士刻意將不幸事件營造成政治戰場，將責任全部丟給中捷公司，令人瞠目結舌，要求市府加強工安稽查。

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