釀禍塔吊拆除未申請交維計畫 中市交通局：移請警方依法處置

台中市議員周永鴻表示，造成中捷事故的興富發「文心愛悅」拆除塔吊作業，並未事先申請交通維持計畫，市府卻不主動揭露、究責。（周永鴻提供）

2023/05/15 18:34

首次上稿 13:14

更新時間 18:34（新增交通局回應）

〔記者歐素美／台中報導〕台中市議員周永鴻今天表示，造成中捷事故的興富發「文心愛悅」拆除塔吊作業，並未事先向市府交通局申請交通維持計畫，市府卻不主動揭露、究責，質疑市府是真要檢討興富發，還是只想帶風向撇清責任，實際上在掩護建商？

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周永鴻指出，根據交通局「台中市交通維持計畫系統交維計畫」網站顯示，興富發在進行塔吊拆除工程之前，僅在5月4日時申請一般吊掛的交維計畫，而且在5月10日就進場施工。

但是依據「台中市使用道路辦理活動及施工審查要點」，要進行高空塔吊作業必須在施工前15天提出交維計畫申請，經由相關單位會勘後核可後才能施工，興富發並未提出申請。

周永鴻質疑台中市政府一邊說問題出在興富發，卻又不主動揭露興富發在憾事當天沒有申請交維計畫，到底是真要檢討興富發，或只是要帶風向表示市府毫無責任，甚至掩護建商？

交通局指出，此案有向警局申請一般占用道路施工，但塔吊拆除作業涉及範圍較廣，如需占用道路作業，須另外再向交通局申請路權，經查當日業者於頂樓高空進行塔吊拆除作業，無佔用道路，無需向交通局申請路權；但市府為求謹慎，後續經派員至現場勘查並多方取證後，發現業者塔吊施工有突出工區基地情形。

交通局表示，雖然業者於地面有派員指揮警戒，但未申請塔吊交維許可，針對有影響道路正常使用之虞，已移請警察局依法處置，但此案主要須釐清塔吊拆除過程是否有作業疏失，勞動部職安署已加速調查，將依規究責；警察局則表示，拆除塔吊作業事涉範圍較廣，將進一步釐清該案權責依法辦理。

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