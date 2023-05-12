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    首頁　>　社會

    盧秀燕坦承中捷系統、人員訓練不足 宣布4大措施

    盧秀燕表示，針對台中捷運意外，將進行強化安全、成立調查小組、全線大體檢、重罰重求償4大措施。（記者林旻臻攝）

    盧秀燕表示，針對台中捷運意外，將進行強化安全、成立調查小組、全線大體檢、重罰重求償4大措施。（記者林旻臻攝）

    2023/05/12 12:40

    〔記者林旻臻／台中報導〕興富發建設「文心愛悅」建案工地吊臂砸入台中捷運軌道，列車煞車不及撞上，造成1死10傷。台中市長盧秀燕今坦承，這起意外雖然是天外飛來橫禍，但也發現整體台中捷運系統設計及人員訓練尚有不足之處，必須加強改善，將進行4大措施，包括：強化安全、成立調查小組、全線大體檢、重罰重求償。

    盧秀燕說，市府會全力善後，已要求興富發在台中9個工地全面勒令停工，進行工安檢查，昨天檢查發現仍有偷施工的情形，已經開罰。台中捷運昨日也啟動全線預防性大體檢，因為沿線有許多工地正在施工，除了有高樓塔吊作業，高樓的附屬品像是水塔是否會鬆脫飛出，這些工地中有1個是台中市政府主管，已立刻展開工安檢查，另有4個工地為中央主管，會與勞動部溝通，盡速派員檢查。

    理賠方面，盧秀燕說，中捷本身有保險理賠，肇事業者也要負起責任，要求今日出面，法制局也邀請死傷者家屬、代表，雙方展開協商理賠程序。

    盧秀燕表示，已經成立調查小組，指定由副市長黃國榮擔任召集人，不但內部要調查、優化改革，也會全力配合行政院運安小組、監察院、司法調查。市府會要求重罰重求償，中捷公司將對業者求償2億元以上，都在進行中。

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