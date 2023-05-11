雲林議長沈宗隆涉貪 法院裁定延押2個月

雲林縣議長沈宗隆被裁定延羈兩個月。（資料照）

2023/05/11 14:48

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣議長沈宗隆2個月收押期限將屆滿，雲林地檢署日前向法院聲請延長羈押，雲林地方法院今天裁定，確定再延長羈押兩個月。

雲林地檢署偵辦雲林縣議長沈宗隆與多名議員涉嫌收受達德集團共計2600萬元賄賂案，檢方第一次聲押沈宗隆、達德集團前執行長潘正綱、包商鍾慶郎等6人，地院只裁定潘正綱收押，沈宗隆及鍾慶郎分別以200萬、100萬元交保；檢方提出抗告，台南高分院發回雲林地院更裁，3月16日重新裁定沈、鍾2人收押。

請繼續往下閱讀...

沈宗隆、鍾慶郎被收押的2個月期限即將屆滿，雲林地檢署為鞏固證據力，擴大偵查範圍，加上沈涉案重大原因尚未消失，認為有延長羈押必要，向雲林地院聲請2人延長羈押。

法院5月9日針對檢方聲請沈宗隆涉嫌貪污治罪條例延長羈押進行訊問，沈宗隆的律師以檢方所提理由不存在，無串證之虞，理應停止羈押，提出抗辯，延押庭開了約2個半小時。

雲林地院今天表示，本案檢察官因被告沈宗隆、被告鍾慶郎羈押即將於112年5月16日到期，於是在到期5日前聲請延長羈押，本院合議庭即9日開庭訊問被告沈宗隆及鍾慶郎。法官聽取檢察官、辯護人及被告沈宗隆、鍾慶郎的意見後，斟酌檢察官於羈押期間的調查作為，仍足以顯示在本案中被告沈宗隆、鍾慶郎仍有羈押的原因及必要性，所以裁定延長羈押2月。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法