台東固定式聲音照相取締汽機車噪音 首張罰單本月中旬後出爐

裝設在台東糖廠前中興路上的聲音照相設備。（記者黃明堂攝）

2024/07/05 12:30

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣環保局近日在市區裝設3支固定式聲音照相，並於6月開始運作，汽機車噪音違規最高可罰3600元。目前已拍到不少噪音違規車輛，首張罰單預計7月中旬後出爐。

最近台東市民眾陸續在台東市中興路糖廠前及太平溪路堤共構道路上、台東市中華路四段豐源國小前，看到配有攝影機的聲音蒐集器，台東縣環保局空氣噪音防制科長李菊芬證實，這是環保局6月和7月初陸續啟用的固定式聲音照相，這也是台東縣首度裝設。

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李菊芬表示，在時速限制每小時50公里以下的路段，音量不能超86分貝，時速50至70公里路段不能超過90分貝。如違規將裁罰1800元至3600元。糖廠前的照相已於6月開始運作；另外2支這個月初開始。日前檢視影像，拍到不少違規，先通知當事人到環保局檢測，如果經各方檢視，確實違規就會開罰。

台東縣議員簡維國表示，最近接到很多民眾路過時看到攝影機感覺很納悶，環保局在裝設完成後先蒐集數據並測試完成，且經過公告與新聞發布再執法，可減少處罰引起的民怨。再者，由於中央法規沒有規定設備的器差或是偵測誤差值，建議環保局可自行制定，可減少糾紛。

南迴線民眾則盼盡速在南迴公路裝設聲音照相，因為常有外地大型重機及超跑從南迴進入台東後一路飆速，噪音相當大，希望在接近部落路段也能裝設故固定式音量照相，防止飆車。環保局表示，除了這3支固定式音量照相外，也會有移動式音量照相，隨時在鄉鎮市暫時設立，防止噪音。

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