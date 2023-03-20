為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    雲縣議長沈宗隆在檢警搜索前換手機 涉賄收押抗告遭駁不得再抗告

    雲林縣議長沈宗隆涉收賄被收押禁見，他不服提出抗告，台南高分院駁回其抗告。（資料照）

    雲林縣議長沈宗隆涉收賄被收押禁見，他不服提出抗告，台南高分院駁回其抗告。（資料照）

    2023/03/20 16:51

    〔記者王俊忠／台南報導〕國民黨雲林縣議長沈宗隆與3名議員涉嫌收受達德集團行賄，雲林地檢署聲押沈等6人，雲林地院10日裁定達德潘姓前執行長收押，沈等4人以200萬元至6萬元不等交保、1人請回。檢方認為沈宗隆與包商有串、滅證之虞，提出抗告，台南高分院於15日發回一審更裁，雲林地院在16日改裁定沈宗隆收押禁見，沈不服提出抗告，今天台南高分院駁回沈的抗告，且不得再抗告。

    雲林地檢署日前偵辦達德集團涉嫌行賄案，檢方調查發現該集團在2020年準備在雲林設立風機發電，因地方人士、部分議員反對，竟涉嫌透過下包廠商、白手套，以高報工程款夾帶賄款方式，向沈宗隆及議員王又民、許留賓、黃文祥等人行賄，共計2600多萬元。

    台南高分院合議庭在20日裁定指出，檢方提出的卷內證據，已經足以使法院相信沈宗隆很有可能涉嫌違反貪污治罪條例等犯行，達到羈押程序的犯罪嫌疑重大程度。

    二審合議庭並說，此案檢方雖已監聽調查長達數年，但發動搜索、扣押與主要共犯、證人，都是近期才到案陳述，是偵查初期階段。沈宗隆在檢警搜索、約談前，已警覺自己遭到司法調查，有面見相關證人或打聽消息，並在檢警搜索之前更換手機，有事實足認被告有串、滅證之虞，加上沈是雲林縣議長，若不收押他，很可能影響其他共犯與證人證詞，影響檢方後續偵查，沈犯嫌重大且有收押原因與必要，因此裁定沈從3月16日起收押禁見2個月，沈的抗告沒有理由，予以駁回。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    九合一選後國民黨籍第2人 雲林議長沈宗隆 涉收賄收押
    2023/03/17 05:30

    九合一選後國民黨籍第2人 雲林議長沈宗隆 涉收賄收押
    沈宗隆涉賄收押國民黨中央沒動作 民進黨：可見兩黨對清廉要求不同
    2023/03/16 15:03

    沈宗隆涉賄收押國民黨中央沒動作 民進黨：可見兩黨對清廉要求不同

    大金30感謝有您 新品發表登場！
    雲縣議長沈宗隆收押 張麗善稱尊重司法、綠營籲請辭
    2023/03/16 14:41

    雲縣議長沈宗隆收押 張麗善稱尊重司法、綠營籲請辭
    峰迴路轉！雲林議長沈宗隆收押 法院：檢方提出許多新事證
    2023/03/16 06:56

    峰迴路轉！雲林議長沈宗隆收押 法院：檢方提出許多新事證

    期交所出擊FIA年會 雙邊會談成績斐然
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播