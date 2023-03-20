雲縣議長沈宗隆在檢警搜索前換手機 涉賄收押抗告遭駁不得再抗告

雲林縣議長沈宗隆涉收賄被收押禁見，他不服提出抗告，台南高分院駁回其抗告。（資料照）

2023/03/20 16:51

〔記者王俊忠／台南報導〕國民黨雲林縣議長沈宗隆與3名議員涉嫌收受達德集團行賄，雲林地檢署聲押沈等6人，雲林地院10日裁定達德潘姓前執行長收押，沈等4人以200萬元至6萬元不等交保、1人請回。檢方認為沈宗隆與包商有串、滅證之虞，提出抗告，台南高分院於15日發回一審更裁，雲林地院在16日改裁定沈宗隆收押禁見，沈不服提出抗告，今天台南高分院駁回沈的抗告，且不得再抗告。

雲林地檢署日前偵辦達德集團涉嫌行賄案，檢方調查發現該集團在2020年準備在雲林設立風機發電，因地方人士、部分議員反對，竟涉嫌透過下包廠商、白手套，以高報工程款夾帶賄款方式，向沈宗隆及議員王又民、許留賓、黃文祥等人行賄，共計2600多萬元。

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台南高分院合議庭在20日裁定指出，檢方提出的卷內證據，已經足以使法院相信沈宗隆很有可能涉嫌違反貪污治罪條例等犯行，達到羈押程序的犯罪嫌疑重大程度。

二審合議庭並說，此案檢方雖已監聽調查長達數年，但發動搜索、扣押與主要共犯、證人，都是近期才到案陳述，是偵查初期階段。沈宗隆在檢警搜索、約談前，已警覺自己遭到司法調查，有面見相關證人或打聽消息，並在檢警搜索之前更換手機，有事實足認被告有串、滅證之虞，加上沈是雲林縣議長，若不收押他，很可能影響其他共犯與證人證詞，影響檢方後續偵查，沈犯嫌重大且有收押原因與必要，因此裁定沈從3月16日起收押禁見2個月，沈的抗告沒有理由，予以駁回。

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