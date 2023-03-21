搜索前換手機／雲林議長涉賄收押抗告 駁回

雲林縣議長沈宗隆被收押禁見（中），沈不服提出抗告，高等法院台南分院昨天駁回沈的抗告。（資料照）

2023/03/21 05:30

〔記者王俊忠、劉禹慶／綜合報導〕去年九合一大選以來，陸續有兩位國民黨籍議長捲入弊案被收押，一位是涉嫌向達德集團收賄、本月十六日被改裁定收押禁見的雲林縣議長沈宗隆，沈不服提出抗告，高等法院台南分院昨天駁回沈的抗告，且不得再抗告，確定收押；另一位是本月十四日涉嫌貪瀆案遭押禁見的澎湖縣議會議長劉陳昭玲，劉陳陣營則於昨天提出抗告。

雲林地檢署偵辦達德集團涉嫌行賄案，調查發現該集團二○二○年準備在雲林設立風機發電，因地方人士、部分議員反對，竟涉嫌透過下包廠商、白手套，以高報工程款夾帶賄款方式，向議長沈宗隆及議員王又民、許留賓、黃文祥等人行賄共計二千六百多萬元。檢方聲請羈押沈宗隆等六人，僅達德潘姓前執行長遭雲林地院裁定收押，沈等四人以二百萬元至六萬元不等交保、一人請回。雲林地檢署提出抗告，台南高分院十五日發回更裁，雲林地院十六日改裁定沈宗隆收押禁見，沈不服提出抗告。

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台南高分院合議庭指出，沈宗隆在檢警搜索、約談前，已警覺自己遭到司法調查，有面見相關證人或打聽消息，並在檢警搜索之前更換手機，有事實足認被告有串、滅證之虞，因此裁定沈從三月十六日起收押禁見兩個月，沈的抗告沒有理由，予以駁回。

而國民黨籍澎湖縣議長劉陳昭玲與議會機要秘書陳淑美涉嫌貪瀆案，上週遭到澎湖地方法院裁定羈押禁見，劉陳昭玲陣營昨天提出抗告，將由高雄高分院刑事庭進行書面審。

據了解，劉陳昭玲疑似介入澎湖車管處、湖西消防分隊臨時人員任命案並收賄，民眾檢舉消防局分隊小隊長升官，是以五十萬元代價買官；而違規的燒烤業者為求不斷水斷電，傳出合資提供百萬元賄款。

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