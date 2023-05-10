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    興富發建案6隻金鳥不吉利？ 民俗專家建議改灰色加1隻

    興富發建設公司推出的「文心愛悅」建案，外牆「金色大鳥」引發熱議。（記者廖耀東攝）

    興富發建設公司推出的「文心愛悅」建案，外牆「金色大鳥」引發熱議。（記者廖耀東攝）

    2023/05/10 18:37

    〔記者歐素美／台中報導〕興富發興建中的豪宅「文心愛悅」門面放了6隻兇狠的鶴駝鳥雕像，施工時因塔吊掉落砸中台中捷運車廂造成1死8傷，民俗專家廖大乙表示，俗稱「六六大順」是不對的，以風水來說，天地人富貴，再來就是貧，建議增加1隻，因「七成八敗」，並將顏色改為灰色，因金色高貴，福份不夠的人承受不起。

    民俗專家廖大乙指出，建案中使用6隻鶴駝鳥，嘴吧尖尖，好像要啄人，又展翅準備高飛的樣子，剛好事件發生在中午，又碰上捷運車廂經過其建案中間，「事出必有前兆」，金色代表高貴，萬年金不換，若福份不夠就鎮不住，易生禍端，從民俗與風水來看，「有形必有靈」，怪獸模樣又面對捷運，展翅高飛一付要啄人的姿態，一般建築恐無法消受。

    據了解，興富發該建案使用的鳥叫「鶴駝鳥」，非常霸氣，一爪子能把一個成年人给踢死了，號稱「終極殺人王」，是世界上排名第三大的鳥類 ，興富發的意喻在於「保護社區住戶的權益」。

    但廖大乙指出，所謂天地人富貴，一代表天、二是地、三是人、四是富、五是貴，但大家說的「六六大順」是不對的，因為再下來六就是「貧」，所以建議建商可以再增加一隻鶴駝鳥，因為「七成八敗」，一般的文功尺是是以七為吉利；雕像顏色則可從金色改為灰色，低調，不易生事。

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