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    雲檢破獲假車禍真詐保集團 詐保金額1000萬元

    犯罪集團假車禍真詐騙，累計詐騙保險金一千萬元。（記者詹士弘翻攝）

    犯罪集團假車禍真詐騙，累計詐騙保險金一千萬元。（記者詹士弘翻攝）

    2023/05/01 15:01

    〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林地檢署偵破假車禍真詐保集團，被告黃男等11人在3年時間內撞毀8台車輛，利用二手車購入價格與保險公司計算車輛全毀理賠有價差情形，計詐保金額總計1000萬元。

    雲林地檢署接獲情資，指有民眾疑似以假車禍方式詐領保險金，指揮雲林縣警察局及內政部警政署刑事警察局擴大偵辦，循線發現被告黃男等11人，於民國108年至110年間，刻意購入在二手車市場價格不佳、排氣量較大車輛，並向保險公司投保車體險後，再前往雲林縣、嘉義縣、南投縣、臺南市等縣市無監視器之路口、人煙稀少之地方，自行將車輛撞毀後，復持相關文件向保險公司請求理賠金。

    詐保集團利用二手車價與保險公司計算車輛全毀理賠有價差情形，每台車輛購入價格與保險金理賠金差價至少50萬元以上，被告黃男等11人共計撞毀8台車輛，詐領保險金高達1000萬元，被告11人涉犯刑法第339條之4第1項之加重詐欺得利等罪嫌，檢方已提起公訴。

    雲林地檢署認此類理賠會衍生詐欺問題，有與金融監督管理委員會保險局承辦人進行研商防制，保險局並已督促產險公司針對汽車保險之承保及核保程序加強管理，並擬定相關查核機制，以防制不肖人士以此方式詐領保險金。

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