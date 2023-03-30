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    假車禍詐保未遂 宜蘭市代會主席林智勇50歲生日被判刑4年半

    5連霸宜蘭市代會主席林智勇涉假車禍詐保未遂，一審判刑4年6月。（圖取自林智勇臉書）

    5連霸宜蘭市代會主席林智勇涉假車禍詐保未遂，一審判刑4年6月。（圖取自林智勇臉書）

    2023/03/30 16:42

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕5連霸宜蘭市民代表會主席林智勇，前年涉以市代會公務車製造假車禍，意圖詐領近百萬元保險金未遂，被宜蘭地檢署依貪污治罪條例公務員詐欺財物未遂罪起訴，求刑7年。宜蘭地方法院今一審宣判，依貪污治罪條例利用職務上之機會詐取財物未遂罪，判林智勇4年6月，褫奪公權3年，可上訴。

    法院今天宣判判決結果，正巧是林智勇的50歲生日。林智勇本人未接電話，但他透過代表會發布聲明，循司法途徑爭取應有權益，代表會也予以支持，該判決不影響會務正常運作。

    檢方起訴書指出，林智勇2021年6月，駕駛市價約740萬元的自家灰色奧迪RS7，自撞電桿與水泥護欄，但因投保丙式車體損失險，自撞事故不理賠，因此安排與其公務配車假車禍，藉此詐領市代會公務車的任意汽車第三人責任險、汽車超額責任保險（超跑險）等理賠，第三人車損最高可理賠1050萬元。

    林智勇另尋他處，先讓奧迪摩擦電線桿，並高喊「從那裡撞下去」，指揮陳姓司機駕駛公務車，從後方撞擊奧迪，再由陳姓司機報案並申請理賠，但保險公司發現，現場電桿未漆上黃黑相間斜紋漆，奧迪車頭卻留有黃漆而起疑，陳男趕緊撤回理賠申請。

    檢方認為，林智勇身為市代會主席，不思為民表率，竟利用職務機會圖謀私利，犯後意圖卸責、誤導案情，將責任推給陳姓司機，藐視司法，請求法院判處有期徒刑7年，並宣告褫奪公權7年。

    林智勇出身政治世家，父親林李榮華曾任宜蘭縣議員，伯父林榮星曾任宜蘭縣議會議長，他32歲參選宜蘭市代，當選後即被推選為市代會主席，去年選舉成功5連霸。

    宜蘭縣政府表示，依據地方制度法第79條，市民代表犯貪污罪經判刑確定者，應解除職務，不過此案尚處於一審階段，被告仍可上訴，因此要待貪污判決確定，才會予以解職。（16:42更新）

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