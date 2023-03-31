假車禍詐保未遂 宜蘭市代會主席判4年6月

宜蘭市民代表會主席林智勇犯貪污治罪條例利用職務上之機會詐取財物未遂罪，判四年六月，褫奪公權三年。（圖取自林智勇臉書）

2023/03/31 05:30

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕五連霸的無黨籍宜蘭市民代表會主席林智勇，前年以市代會公務車製造假車禍，意圖詐領百餘萬元保險金未遂，被宜蘭地檢署起訴並求刑七年。宜蘭地方法院昨宣判，認定林智勇犯貪污治罪條例利用職務上之機會詐取財物未遂罪，判四年六月徒刑、褫奪公權三年。

林智勇：循司法途徑爭權益

昨天適逢林智勇四十九歲生日，他未接電話，透過宜蘭市代會發布聲明，將循司法途徑爭取權益。檢方表示，收到判決書後再討論是否上訴。

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檢方起訴指出，二○二一年六月，林智勇駕駛市價七四○萬元自家奧迪RS7自撞電桿與水泥護欄，修繕費要一百四十萬元，由於僅投保丙式車體險，自撞事故不理賠，便與公務車陳姓司機、鄧姓男子共謀，利用市代會主席公務配車製造假車禍，藉由公務車甲式汽車車體損失險理賠，詐取第三人車損賠償。

林智勇另尋他處，先讓奧迪摩擦電線桿，高喊「從那裡撞下去」，指揮陳姓司機駕公務車從後方撞擊奧迪，並報警處理，由於陳男先前因拒絕酒駕，駕照被吊銷，遂由鄧男出面佯稱是公務車駕駛，同時申請理賠。保險公司發現，現場電線桿未漆黃黑相間斜紋漆，奧迪車頭卻留有黃漆而起疑，全案因此東窗事發，三人均被檢方起訴。

宜蘭地院審理期間，林智勇、陳男否認涉犯貪污，僅承認詐欺取財行為，但未獲採信。宜蘭地院表示，林智勇身為民意代表，不知廉潔自持，將政府資源視同個人資源濫用，利用權限詐領保險金，敗壞官箴，觸犯利用職務上之機會詐取財物未遂罪，處四年六月徒刑、褫奪公權三年。

此外，陳男被判處四年徒刑、褫奪公權三年。鄧男坦承犯行，依法減輕其刑，處一年徒刑、褫奪公權一年，又犯偽造私文書罪，處有期徒刑三月，可易科九萬元罰金。

宜蘭縣政府表示，依據地方制度法第七十九條，市民代表犯貪污罪經判刑確定者，應解除職務，此案仍在一審階段，被告可上訴，如果貪污判決確定，才會予以解職。

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