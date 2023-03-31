假車禍詐保未遂 宜蘭市代會主席判4年6月
〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕五連霸的無黨籍宜蘭市民代表會主席林智勇，前年以市代會公務車製造假車禍，意圖詐領百餘萬元保險金未遂，被宜蘭地檢署起訴並求刑七年。宜蘭地方法院昨宣判，認定林智勇犯貪污治罪條例利用職務上之機會詐取財物未遂罪，判四年六月徒刑、褫奪公權三年。
林智勇：循司法途徑爭權益
昨天適逢林智勇四十九歲生日，他未接電話，透過宜蘭市代會發布聲明，將循司法途徑爭取權益。檢方表示，收到判決書後再討論是否上訴。
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檢方起訴指出，二○二一年六月，林智勇駕駛市價七四○萬元自家奧迪RS7自撞電桿與水泥護欄，修繕費要一百四十萬元，由於僅投保丙式車體險，自撞事故不理賠，便與公務車陳姓司機、鄧姓男子共謀，利用市代會主席公務配車製造假車禍，藉由公務車甲式汽車車體損失險理賠，詐取第三人車損賠償。
林智勇另尋他處，先讓奧迪摩擦電線桿，高喊「從那裡撞下去」，指揮陳姓司機駕公務車從後方撞擊奧迪，並報警處理，由於陳男先前因拒絕酒駕，駕照被吊銷，遂由鄧男出面佯稱是公務車駕駛，同時申請理賠。保險公司發現，現場電線桿未漆黃黑相間斜紋漆，奧迪車頭卻留有黃漆而起疑，全案因此東窗事發，三人均被檢方起訴。
宜蘭地院審理期間，林智勇、陳男否認涉犯貪污，僅承認詐欺取財行為，但未獲採信。宜蘭地院表示，林智勇身為民意代表，不知廉潔自持，將政府資源視同個人資源濫用，利用權限詐領保險金，敗壞官箴，觸犯利用職務上之機會詐取財物未遂罪，處四年六月徒刑、褫奪公權三年。
此外，陳男被判處四年徒刑、褫奪公權三年。鄧男坦承犯行，依法減輕其刑，處一年徒刑、褫奪公權一年，又犯偽造私文書罪，處有期徒刑三月，可易科九萬元罰金。
宜蘭縣政府表示，依據地方制度法第七十九條，市民代表犯貪污罪經判刑確定者，應解除職務，此案仍在一審階段，被告可上訴，如果貪污判決確定，才會予以解職。