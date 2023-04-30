毒品通緝犯闖紅燈被逮 冒用弟弟身分被識破

桃園警分局警方執行交通違規取締勤務，發現官男連續闖紅燈、毫不禮讓行人，立即尾隨將他攔查，發現他已被發布通緝。（記者鄭淑婷翻攝）

2023/04/30 10:53

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕警政署規劃「全國同步擴大取締路口不停讓行人執法專案勤務」，將於5月1日起強力執法，桃園警分局提前納入交通執法重點，29日晚間同安派出所警員王昱凱執行取締勤務時，發現51歲官姓騎士連續闖紅燈，毫不禮讓路口行人，隨即尾隨將他攔下盤查，沒想到官男竟是毒品通緝犯，他一度以長期住在中國且忘了身分證字號、冒用弟弟身分掩蓋都被識破，警方訊後將他解送歸案。

警方表示，員警當時在執行交通違規取締，在桃園區大連二街發現官男連續闖紅燈，危害行人安全，立即尾隨將其攔下，查詢身分時他表示因久居中國，平常都使用其他國籍身分，忘記自己的身分證號碼，之後又冒用弟弟身分資料，員警發現照片與本人不符，因此呼叫同仁支援，並依警察職權行使法將官男帶回所內查證身分，發現官男因涉及毒品案被發布通緝。

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警方表示，行車未注意車前狀況、行人違規穿越道路、路口未依規定讓車等，是導致死亡車禍的主要肇事原因，5月1日起將針對路口不停讓行人大執法，尤其「路口不停讓行人」、「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」、「人行道違規停車」、「道路障礙」等4大項重點違規項目加強執法。

警方也提醒，駕駛人行經行人穿越道不暫停讓行人先行通過以及轉彎時不暫停讓行人優先通行（禁止行人穿越路段除外），3月31日起已提高罰鍰金額，小型車與大型車提高為3600元、機車維持1200元。

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桃園警分局警方執行交通違規取締勤務，發現官男連續闖紅燈、毫不禮讓行人，立即尾隨將他攔查，發現他已被發布通緝。（記者鄭淑婷翻攝）

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