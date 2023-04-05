到旅館「QK」鬆一下又遇熟面孔 衰毒蟲半月內二度被逮

鄧男當場就逮。（警方提供）

2023/04/05 15:31

〔記者許國楨／台中報導〕台中市鄧姓男子上月中旬才因吸食毒品被警方查獲送辦，交保後因毒癮難耐，索性到市區旅館「QK」（日文說法，意指休息），想利用短暫休憩時間解毒癮並規避查緝，但計畫趕不上變化，當天準備進入旅館時，又被前往查訪且曾抓過他的員警鎖定，這下插翅難飛，半月內二度就逮。

台中市第一分局表示，因近來頻傳不法份子利用旅宿業作為掩護，從事私行拘禁或交易毒品等不法情事，為強化打擊此種犯罪行為，該分局除每日查訪轄區旅宿業是否有疑似私行拘禁、毒品、詐欺等犯罪集團特徵入住外，另同步將相關犯罪特徵轉交轄區旅宿業者，以利及時發現並通報，及時遏止犯罪。

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而該分局公益所上週五前往轄內旅宿治安查訪時，發現一名正在櫃台準備辦理短暫休息的客人，看到警方時形跡可疑、畏首畏尾，明顯非一般住宿正常旅客，員警察覺有異多看一眼，對方竟是半個月才抓過的33歲鄧姓毒蟲，立即鎖定並上前盤查。

鄧男眼看跑也跑不掉，只得主動交付身上攜帶的少量安毒及吸食器，他哀嘆說，前一次被抓移送後獲交保，但因實在戒不掉毒癮，當天想利用旅宿休憩的短暫時間解毒癮，沒想到又遇到同警，真的是賊星該敗；警方則在訊後將全案依毒品罪嫌送辦，同時勸誡鄧男「還是把毒癮戒了吧」。

分局長吳燕山表示，警方對於維護治安的決心不會鬆懈，打擊毒品，提供安心宜居環境持續努力的目標，另持續針對各類治安熱點加強巡守，主動出擊針對可疑人士盤查，以防制各類不法活動，打造合宜的居住環境。

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