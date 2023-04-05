為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    到旅館「QK」鬆一下又遇熟面孔 衰毒蟲半月內二度被逮

    鄧男當場就逮。（警方提供）

    鄧男當場就逮。（警方提供）

    2023/04/05 15:31

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市鄧姓男子上月中旬才因吸食毒品被警方查獲送辦，交保後因毒癮難耐，索性到市區旅館「QK」（日文說法，意指休息），想利用短暫休憩時間解毒癮並規避查緝，但計畫趕不上變化，當天準備進入旅館時，又被前往查訪且曾抓過他的員警鎖定，這下插翅難飛，半月內二度就逮。

    台中市第一分局表示，因近來頻傳不法份子利用旅宿業作為掩護，從事私行拘禁或交易毒品等不法情事，為強化打擊此種犯罪行為，該分局除每日查訪轄區旅宿業是否有疑似私行拘禁、毒品、詐欺等犯罪集團特徵入住外，另同步將相關犯罪特徵轉交轄區旅宿業者，以利及時發現並通報，及時遏止犯罪。

    而該分局公益所上週五前往轄內旅宿治安查訪時，發現一名正在櫃台準備辦理短暫休息的客人，看到警方時形跡可疑、畏首畏尾，明顯非一般住宿正常旅客，員警察覺有異多看一眼，對方竟是半個月才抓過的33歲鄧姓毒蟲，立即鎖定並上前盤查。

    鄧男眼看跑也跑不掉，只得主動交付身上攜帶的少量安毒及吸食器，他哀嘆說，前一次被抓移送後獲交保，但因實在戒不掉毒癮，當天想利用旅宿休憩的短暫時間解毒癮，沒想到又遇到同警，真的是賊星該敗；警方則在訊後將全案依毒品罪嫌送辦，同時勸誡鄧男「還是把毒癮戒了吧」。

    分局長吳燕山表示，警方對於維護治安的決心不會鬆懈，打擊毒品，提供安心宜居環境持續努力的目標，另持續針對各類治安熱點加強巡守，主動出擊針對可疑人士盤查，以防制各類不法活動，打造合宜的居住環境。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    鬼切兩車道左轉 三寶毒蟲「嚇到警車」下場慘了
    2023/03/15 22:35

    鬼切兩車道左轉 三寶毒蟲「嚇到警車」下場慘了
    法官當庭釋放3名毒蟲 裁定理由曝光...
    2023/02/03 16:26

    法官當庭釋放3名毒蟲 裁定理由曝光...

    商辦後勢強勁 這區頂辦炙手可熱
    半百毒蟲藏槍拒捕 年輕不再一個踉蹌摔斷腿就逮
    2023/01/05 16:28

    半百毒蟲藏槍拒捕 年輕不再一個踉蹌摔斷腿就逮
    貪警騙毒蟲20萬 因做這些事確定免入獄
    2022/12/05 11:13

    貪警騙毒蟲20萬 因做這些事確定免入獄
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播