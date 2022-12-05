貪警騙毒蟲20萬 因做這些事確定免入獄

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2022/12/05 11:13

〔記者溫于德／台北報導〕台北市警局內湖分局偵查佐胡仕豪（已遭停職），前年騙林姓毒蟲繳20萬元「喬事費」可避免入所觀察勒戒，林男給錢後仍被通緝勒戒，憤而舉發。一審依貪污罪判胡男3年6月徒刑；二審考量他達成和解，且曾被記嘉獎與記功近600次，減輕改判2年，緩刑5年；上訴後，最高法院就量刑部分維持二審見解，僅就褫奪公權部分改判1年，參加法治教育10場，全案定讞。

31歲胡男是警專29期畢業，2012年10月分發到內湖分局警備隊服務，經調派到內湖派出所，2019年調往內湖分局偵查隊。

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2020年7月21日，胡男持搜索票到林姓毒蟲住處搜索，兩人後來互加LINE聯繫；2021年1月，林男收到毒品觀察勒戒通知，向胡男探詢「可否以只罰錢、不用勒戒？」胡男發現林男不懂法律，騙稱：「可以處理，但上面要有好處才會幫忙」，林男答應。

2021年2月3日，2人相約新北市三峽區文化路一間咖啡店會面，林男交付20萬元，胡男又騙：「事情辦好了，給上頭5萬，請吃飯4萬」，林男回：「還我9萬就好」，胡男卻只還1萬5000元。

林男直到今年3月24日被三峽分局以通緝犯身分逮捕，才驚覺受騙，勒戒完畢舉發胡男。士林地檢署起訴時考量胡男認罪，並繳回20萬元不法所得，建請法院從輕量刑。

法院審理時，胡男全部認罪並解釋，因為千萬房貸壓力，每月要支付5萬元房貸，加上家人剛出生又患有疾病，全家經濟重擔落在他身上，才會知法犯法，目前靠當外送員維持家計。

一審士林地院認為，胡男從警多年，理應知道公務員必需廉潔自愛卻犯下貪污罪，且於檢方偵查初期避重就輕，即便林男願意原諒，並替他請求給予緩刑機會，合議庭仍未准許，依貪污罪中公務員利用職務上機會詐取財物罪判刑3年6月。

二審高等法院則指，胡男在檢警發現前已先還林男1萬5000元，並於檢方偵查時自動繳回20萬元，又於一審審理時給付林男5萬元以達成和解，再於一審判決還林男15萬元，總計還給林男共21萬5000元，已超過他詐騙金額。

二審也指，林男願意法院給予胡男從輕量刑跟緩刑機會，並考量胡男從2012年從警起自2021年9月被停職為止，只被記申誡5次，卻有嘉獎577次、記功15次，同時審酌他的家庭狀況，撤銷一審判決，減輕改判2年，緩刑5年。

案經上訴，最高法院就量刑部分維持二審見解，僅就未褫奪公權部分改判1年，參加法治教育10場，全案定讞。

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