男子懷疑遭監視 開賓士撞檳榔攤又衝警所持刀大鬧

男子懷疑遭監視，開賓士撞毀檳榔攤還衝到派出所持刀大鬧。（記者蔡政珉翻攝）

2022/10/05 00:18

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮呂姓男子為毒品人口，因懷疑遭到監視並可能有人要加害他，4日晚間從苗栗縣苗栗市開著賓士轎車，一路開到通霄鎮一處檳榔攤，先大力撞毀檳榔攤後，再搶奪一輛機車騎往通霄派出所，並現場亮出2把刀，對著值班員警大聲吆喝作勢欲自殘，經過與警方對峙近半小時，男子突然持刀作勢攻擊在場警戒員警，遭辣椒噴霧與電擊槍制伏，之後逮捕上銬戒護送醫。

通霄警方指出，呂男因認為檳榔攤老闆意圖加害他，所以情緒激動下開車衝撞檳榔攤，連自己的賓士轎車也嚴重毀損，之後搶來檳榔攤員工所有的機車，一路奔馳到通霄警分局。

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呂男進入通霄警分局後，正當值班員警詢問所為何來？呂男情緒進一步失控，大聲高喊自己遭陷害等，並亮刀打算自殘，而警方隨之大陣仗拿著盾牌與電擊槍、辣椒噴霧等與呂男對峙，並先連絡好消防人員，以免呂男突然自殘隨時準備送醫。

呂男不停高聲吆喝，最後突然高舉水果刀作勢要衝向其中一名員警，所幸在場員警機警立刻噴灑辣椒噴霧並發射電擊槍擊中呂男，呂男因此倒地。

警方先讓呂男戒護送醫治療，4日深夜再帶呂男返回派出所製作筆錄，全案依毀損、竊盜、妨礙公務罪等解送苗栗地方檢察署偵辦。

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男子懷疑遭監視，開賓士撞毀檳榔攤還衝到派出所持刀大鬧。（記者蔡政珉攝）

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